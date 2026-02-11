Oviedo convoca una importante plaza para la plantilla del Ayuntamiento: estos son los requisitos para este puesto de trabajo
El sustituto de José Antonio de Celis deberá acudir a ferias y otras citas para capar congresos y desarrollar políticas para ganar turistas
La jubilación de José Antonio de Celis deja vacante la plaza de director general de Hostelería y Turismo. Es por ello que el Ayuntamiento acaba de convocar el procedimiento para cubrir su puesto. Entre los requisitos exigidos está que los candidatos sean funcionarios o acrediten una titulación universitaria y méritos de competencia profesional y experiencia, tal y como fue anunciado ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). A lo largo del documento se detalla que los interesados tienen un plazo de quince días para presentar la solicitud y entre sus funciones está la de prestar asesoramiento jurídico al concejal del ramo, Alfredo García Quintana, para la realización de estudios y de la programación que se ponga en marcha.
También deberá proponer el diseño, el desarrollo y la ejecución de políticas para hacer de la capital asturiana un destino cada vez más atractivo para los visitantes tanto nacionales como internacionales e impulsar el desarrollo de relaciones y alianzas estratégicas encaminadas a los objetivos marcados por el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli. De igual forma, dirigirá, coordinará y supervisará todas las áreas, servicios y recursos económicos y humanos asignados al área.
El PP lleva desde 2019 apostando por este sector estratégico para la ciudad que «genera empleo y actividad económica» a través de tres ejes: la marca «Oviedo, origen del Camino», el sector de los congresos y la gastronomía, tal y como consta en el anuncio del BOPA. La apuesta ha tenido sus reconocimientos marcando cada año récord de peregrinos que realizan la ruta primitiva que parte desde la Catedral, Oviedo fue en 2024 Capital Española de la Gastronomía y la ciudad está presente en importantes ferias para captar congresos, reuniones profesionales, ferias y exposiciones.«La asistencia a estas citas, la captación de actividades a través de sociedades médicas y organizadores profesionales, la potenciación de Oviedo Convention Bureau o la coordinación de actuaciones con Oviedo Congresos son algunas de las acciones que tendrá que desarrollar el nuevo titular del puesto».
Todas las solicitudes serán analizadas por el personal municipal y el concejal podrá pedir una entrevista con cada uno de los candidatos que reúnan el perfil más idóneo. Después, se hará constar la decisión en un acta y la concejalía elevará ante la junta de gobierno su propuesta para debatir quién será el candidato final. Una vez tomada la decisión, el acuerdo será publicado en el BOPA antes de tomar posesión del cargo. El ganador del procedimiento tendrá una dedicación y disponibilidad exclusiva que serán incompatibles para el desempeño de cualquier otro puesto de trabajo.
