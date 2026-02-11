Pote y postres asturianos: 56 restaurantes de Oviedo servirán el menú de Antroxu a partir del día 17

Un año más, Oviedo volverá a sentarse a la mesa por Carnaval. Un total de 56 establecimientos hosteleros servirán a partir del próximo día 17 de febrero el tradicional menú de Antroxu, un tesoro gastronómico en el que el pote asturiano –con chorizo, morcilla y todos los derivados del cerdo que se quieran incorporar, como oreja, lacón o morro– es el principal protagonista. La oferta culinaria de Carnaval –que se servirá también los días 20, 21 y 22 de febrero– se completa con los postres típicos de la región, como son los frixuelos, los picatostes, las casadiellas o el arroz con leche.

El concejal de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, fue uno de los que estuvo presente este miércoles durante la presentación oficial del menú de Antroxu, que tuvo lugar en la sidrería La Manzana de Gascona. «Invito a ovetenses y visitantes a reservar mesa. El Antroxu se disfruta con calma, con pote, con frixuelos y con esa sobremesa que aquí en Oviedo sabemos alargar», dice el edil popular. «Que sean 56 locales los que participan en estas jornadas demuestra el músculo del sector en Oviedo y su capacidad para organizarse y ofrecer calidad de forma conjunta. La gastronomía es una palanca de empleo y de economía local», añade Alfredo García Quintana.

Durante el acto también tomó la palabra el director general de Reto Demográfico del Principado de Asturias, Marcos Niño Gayoso, muy ligado a la hostelería por experiencia personal y tradición familiar. «En Asturias la identidad se expresa de un modo privilegiado a través de la gastronomía; aquí la cocina no es solo tradición, es lenguaje y una forma de celebrar lo que somos. Lo digo también desde lo personal: soy bisnieto, nieto e hijo de hostelero y sé lo que significa estar detrás de una barra. Un plato servido con cariño es una forma de cuidar y de acompañar», señala Niño. «La mejor gastronomía surge cuando la creatividad se encuentra con el producto auténtico y con el territorio que lo hace posible, y en Oviedo esa combinación alcanza niveles extraordinarios. Jornadas como estas nos permiten reivindicar lo que somos y proyectar lo que queremos ser: una Asturias orgullosa, sostenible, creativa y unida en torno a lo que nos representa», añade.

El presidente de Otea, Javier Martínez, debutó en un acto oficial tras sustituir en el cargo al ovetense José Luis Álvarez Almeida, actual presidente de Hostelería de España. «La gastronomía es una de nuestras grandes fortalezas, junto al paisaje. Con estas actividades conseguimos que el turista se lleve una mejor opinión de Oviedo y de Asturias», afirma.

El momento más emotivo del acto llegó con la entrega de la mención especial del Antroxu 2026 que otorga Otea, un reconocimiento que distingue su labor en la conservación y promoción de la tradición gastronómica ovetense y que este año recayó en el restaurante Bango 7 Plazas. El establecimiento está regentado desde hace once años por el matrimonio formado por Julio Fernández Riera y Ana Guzmán junto al Fontán, en el mismo edificio donde abrió en 1872 el histórico Casa Bango, cuyo espíritu han querido recuperar. «En el corazón más antiguo de Oviedo existe un lugar que no es solo un restaurante, es un testigo del tiempo. Pero los muros, por mucha historia que tengan, no laten por sí mismos, para que un lugar histórico reviva hace falta alma y esa alma se la pusieron Julio y Ana», señalan los representantes de Otea para justificar la distinción.

Ana Guzmán, visiblemente emocionada, fue la encargada de dirigirse a los presentes después de que el matrimonio recibiese la placa conmemorativa. «No nos lo esperábamos. Sólo os puede decir que a nosotros lo que nos gusta es hacer de nuestro negocio una gran familia», dijo Guzmán.