Seguridad Ciudadana trabaja en una campaña intensiva de vigilancia para controlar la situación en estos barrios de Oviedo
El Consistorio asegura ser "plenamente conocedor" de la situación y ha intensificado la presencia policial en los puntos considerados más sensibles con el objetivo de prevenir incidentes
El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y varios responsables del área se reunieron esta semana con las asociaciones de vecinos de San Lázaro y Otero para informarles de las actuaciones que se están acometiendo para prevenir incidentes en los barrios. Después de varios meses en los que los residentes manifestaron serios problemas de convivencia, el Ayuntamiento inició una campaña intensiva de vigilancia en los puntos más sensibles y, a día de hoy, siguen trabajando "de manera constante" en esta zona.
El Ayuntamiento viene desarrollando desde hace tiempo actuaciones específicas en la zona ante las inquietudes trasladadas por la Asociación de Vecinos, tanto en la reunión mantenida esta semana como en contactos previos. El Consistorio asegura ser "plenamente conocedor" de la situación y, en este contexto, ha intensificado la vigilancia en los puntos considerados más sensibles con el objetivo de prevenir incidentes y reforzar la sensación de seguridad entre los residentes. Además, mantiene reuniones periódicas de coordinación con la Policía Nacional dentro de un marco de colaboración estrecha entre ambos cuerpos.
Desde el equipo de gobierno destacan la buena sintonía con los vecinos, que han agradecido la atención recibida y están informados de las medidas en marcha. El Ayuntamiento subraya que la seguridad ciudadana es una de sus "prioridades" y apunta al esfuerzo realizado para dotar a los agentes de herramientas más modernas y eficaces, así como para ampliar la plantilla mediante nuevas incorporaciones que permitan mejorar la capacidad operativa.
