Visita guiada a la exposición de la ovetense Paz Banciella en la Universidad de Oviedo

La sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo recibe hoy, a las 19.00 horas, una visita guiada a "Pintura como acontecer", la muestra que reúne la obra de Paz Banciella. En esa actividad, de acceso libre, intervendrán la propia artista y el comisario de la exposición, Santiago Martínez.

La visita, enmarcada en el programa cultural de la Universidad de Oviedo, se plantea como un recorrido comentado por las pinturas de una artista cuya obra se sitúa entre la figuración y la abstracción, con un lenguaje plástico vinculado al expresionismo abstracto.