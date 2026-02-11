Visita guiada a la exposición de la ovetense Paz Banciella en la Universidad de Oviedo
"Pintura como acontecer", comisariada por Santiago Martínez, reúne su obra reciente
La sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo recibe hoy, a las 19.00 horas, una visita guiada a "Pintura como acontecer", la muestra que reúne la obra de Paz Banciella. En esa actividad, de acceso libre, intervendrán la propia artista y el comisario de la exposición, Santiago Martínez.
La visita, enmarcada en el programa cultural de la Universidad de Oviedo, se plantea como un recorrido comentado por las pinturas de una artista cuya obra se sitúa entre la figuración y la abstracción, con un lenguaje plástico vinculado al expresionismo abstracto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante