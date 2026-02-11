Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

Vox exige que el Ayuntamiento tome medidas “firmes y concretas” para controlar la inmigración en Oviedo

"Frente a su agenda de sustitución demográfica, seguiremos defendiendo una política migratoria ordenada", destaca Peralta

Sonsoles Peralta en los soportales del Ayuntamiento de Oviedo.

Sonsoles Peralta en los soportales del Ayuntamiento de Oviedo. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró este miércoles una moción para rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación ilegal anunciada por el Gobierno de España. El grupo conservador considera que supone "un nuevo efecto llamada que agrava la inseguridad en los barrios y tensiona aún más los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda".

"Mientras millones de españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o recibir una atención sanitaria digna, el Gobierno decide abrir una vía de regularización masiva que sobrecarga todavía más unos servicios públicos ya al límite y aumenta la presión sobre las ayudas sociales y el mercado de alquiler. La experiencia de las seis regularizaciones extraordinarias impulsadas desde 1985 demuestra que estas medidas no resuelven la inmigración ilegal", explicó la portavoz, Sonsoles Peralta.

La iniciativa registrada por Vox reclama al Ayuntamiento que adopte medidas “firmes y concretas”, entre ellas posicionarse en contra de la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, impulsar actuaciones para impedir el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular y defender una política migratoria que, a su juicio, priorice a los españoles en el acceso al empleo, la vivienda y las ayudas sociales.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

"España atraviesa una emergencia social, laboral y habitacional. Lo que el Gobierno plantea no es solidaridad, es irresponsabilidad. Frente a su agenda de sustitución demográfica, Vox seguirá defendiendo una política migratoria ordenada, justa y basada en la soberanía nacional", concluyó Peralta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  2. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  3. El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
  4. La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
  5. Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
  6. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  7. El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
  8. Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante

Vox exige que el Ayuntamiento tome medidas “firmes y concretas” para controlar la inmigración en Oviedo

Vox exige que el Ayuntamiento tome medidas “firmes y concretas” para controlar la inmigración en Oviedo

IU reclama un Plan Estratégico de Bibliotecas para Oviedo

IU reclama un Plan Estratégico de Bibliotecas para Oviedo

El juicio de la "casa de los horrores" se celebra en un mes en la sección segunda de la Audiencia Provincial

El juicio de la "casa de los horrores" se celebra en un mes en la sección segunda de la Audiencia Provincial

La indagación pictórica de Paloma Gámez llega a la galería Caicoya

La indagación pictórica de Paloma Gámez llega a la galería Caicoya

Visita guiada a la exposición de la ovetense Paz Banciella en la Universidad de Oviedo

Visita guiada a la exposición de la ovetense Paz Banciella en la Universidad de Oviedo

La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo

La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo

La inacción del Principado en el colegio de Latores obliga al Ayuntamiento de Oviedo a tomar cartas sobre el asunto: arreglará los problemas que son competencia del Ejecutivo regional

La inacción del Principado en el colegio de Latores obliga al Ayuntamiento de Oviedo a tomar cartas sobre el asunto: arreglará los problemas que son competencia del Ejecutivo regional

Otro robo en Oviedo: un asaltante revienta la cristalera de un local en Pumarín y se lleva toda la recaudación

Otro robo en Oviedo: un asaltante revienta la cristalera de un local en Pumarín y se lleva toda la recaudación
Tracking Pixel Contents