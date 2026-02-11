Vox exige que el Ayuntamiento tome medidas “firmes y concretas” para controlar la inmigración en Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró este miércoles una moción para rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación ilegal anunciada por el Gobierno de España. El grupo conservador considera que supone "un nuevo efecto llamada que agrava la inseguridad en los barrios y tensiona aún más los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda".

"Mientras millones de españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o recibir una atención sanitaria digna, el Gobierno decide abrir una vía de regularización masiva que sobrecarga todavía más unos servicios públicos ya al límite y aumenta la presión sobre las ayudas sociales y el mercado de alquiler. La experiencia de las seis regularizaciones extraordinarias impulsadas desde 1985 demuestra que estas medidas no resuelven la inmigración ilegal", explicó la portavoz, Sonsoles Peralta.

La iniciativa registrada por Vox reclama al Ayuntamiento que adopte medidas “firmes y concretas”, entre ellas posicionarse en contra de la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, impulsar actuaciones para impedir el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular y defender una política migratoria que, a su juicio, priorice a los españoles en el acceso al empleo, la vivienda y las ayudas sociales.

"España atraviesa una emergencia social, laboral y habitacional. Lo que el Gobierno plantea no es solidaridad, es irresponsabilidad. Frente a su agenda de sustitución demográfica, Vox seguirá defendiendo una política migratoria ordenada, justa y basada en la soberanía nacional", concluyó Peralta.