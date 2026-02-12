Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención conductores: cortes, cambios en las líneas del TUA y desvíos por el desfile de Carnaval en Oviedo

Los cortes empezarán a las 15.00 horas y se recomienda utilizar las rondas para los desplazamientos de un punto a otro de la ciudad

Una retención en la ciudad.

Una retención en la ciudad. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

La Jefatura de la Policía Local de Oviedo comunicó este jueves los cortes y desvíos de tráfico previstos para el próximo sábado 21 de febrero con motivo del desfile de Carnaval. El itinerario arrancará a las 17.30 horas en la calle de la Independencia y finalizará a las 21.00 horas en la plaza de la Catedral. Los cortes empezarán a las 15.00 horas, habrá modificaciones en las líneas de TUA y se recomienda utilizar las rondas para los desplazamientos de un punto a otro de la ciudad.

La Policía Local detalló que, para facilitar el montaje y el desarrollo del dispositivo, desde las 15.00 horas se cortará La Losa de RENFE, en la Avenida Fundación Príncipe de Asturias. Además, se prohibirá estacionar en todo el itinerario del desfile a partir de las 23.59 horas del jueves 20 de febrero, medida que incluye vías como Ventura Rodríguez y Arquitecto Reguera.

En cuanto a la circulación, las calles Arquitecto Reguera —en el tramo entre Independencia y Pedro Antonio Menéndez—, Ventura Rodríguez e Independencia —desde la Escuela de Minas hasta Uría— se cerrarán al tráfico de forma progresiva cuando la afluencia de participantes y público así lo aconseje. El corte de tráfico de la zona centro afectada se aplicará desde las 16.30 horas y se mantendrá hasta la finalización del desfile y la conclusión de los trabajos de limpieza.

Las restricciones también alcanzarán a otras calles del entorno, entre ellas Mendizábal, Rosal, Fruela, Martínez Marina, Cabo Noval, Quintana, Gil de Jaz, Marqués de Pidal, Melquiades Álvarez y Marqués de Santa Cruz. Asimismo, quedarán suspendidas temporalmente las paradas de taxi de Toreno, Fruela, Mendizábal e Independencia, y el transporte urbano (TUA) modificará paradas y recorridos en las líneas que atraviesan el itinerario.

