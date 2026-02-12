La borrasca "Nils" golpea con fuerza a Oviedo: 60 salidas de los bomberos por el vendaval

El fuerte episodio de viento que azota Oviedo desde este miércoles ha dejado hasta el momento un reguero de incidencias por toda la geografía carbayona. El balance actualizado que maneja el área de Seguridad Ciudadana eleva a 60 las intervenciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), con un dispositivo reforzado: a la dotación ordinaria de 10 bomberos se sumaron 8 efectivos de refuerzo y 4 voluntarios de Protección Civil.

La ciudad y sus parroquias amanecieron este jueves con árboles caídos, desprendimientos y elementos de cubiertas arrancados por el temporal de viento. La mayor parte de las actuaciones del SEIS se concentraron en la retirada de arbolado en zonas rurales, con intervenciones en múltiples puntos y parroquias como San Claudio, Latores, Gordón y San Esteban de las Cruces, entre otras.

En el casco urbano, el viento obligó a actuar por caída de cascotes, con saneamientos de fachadas para evitar riesgos a los peatones. También se registraron placas de cubierta desprendidas en la Losa de Renfe y en el centro comercial Los Prados, además de roturas en marquesinas de cristal en la intermodal del HUCA.

Entre los incidentes más llamativos figura la caída de un árbol sobre un vehículo en las proximidades del Calatrava, sin que se hayan comunicado daños personales de consideración. En el capítulo de heridos, el único caso reseñado es el de una señora atendida en la calle Altamirano por heridas muy leves, más vinculadas al susto y a un roce provocado por elementos movidos por el viento.

Los antecedentes

La jornada del miércoles ya había sido especialmente complicada. A última hora de la tarde se habían contabilizado 33 llamadas de alerta, con tres equipos trabajando de forma simultánea para dar respuesta a las incidencias atribuidas a la borrasca bautizada como “Nils”. Entre esas actuaciones, se produjo el desprendimiento de una galería de madera en Altamirano y se acordonaron zonas de paso ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

También el miércoles, el vendaval levantó placas en la cúpula de la Losa, lo que obligó a acordonar el entorno y a cerrar la salida de la estación de tren por la plaza de los Ferroviarios. En San Esteban de las Cruces, la caída de placas motivó un corte de carretera, y vecinos de la zona alertaron de cortes de suministro eléctrico. En San Claudio, un árbol llegó a cortar la circulación y se movilizó a Protección Civil para controlar el área hasta la llegada de los bomberos. El Ayuntamiento, por su parte, reunió al comité asesor del Plan de Emergencia Municipal y recordó a los ciudadanos la necesidad de respetar las señalizaciones instaladas para garantizar la seguridad, mientras espacios como el Campo de San Francisco permanecían cerrados por prevención ante el riesgo de caída de ramas y árboles.