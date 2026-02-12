Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CC OO urge que Buenavista sea declarada «zona tensionada» de vivienda

El sindicato relaciona la subida de los alquileres en la zona con la llegada de la universidad privada al Calatrava

Por la izquierda, José Antonio García, Daniel Puente, Ángeles Fal, Alejandro Lombilla e Igone Aroca, ante el Calatrava.

Juan A. Ardura

Oviedo

El sindicato CC OO apremia la declaración de zona tensionada de vivienda para el entorno del Calatrava tanto al Ayuntamiento de Oviedo como al Principado porque vaticina una gran subida de los alquileres por la llegada de la universidad privada Alfonso X el Sabio (UAX) a partir del próximo curso. Un estudio realizado por este sindicato afirma que el coste de los alquileres en la zona del entorno del Calatrava ya se ha duplicó en la última década y alertan de una nueva escalada.

«El turismo académico va a traer a estos barrios una especie de Airbnb universitario», sostuvo Ángeles Fal, de la sección de Universidad de CC OO. El responsable de Juventud, Danien Puente, planteó que la demanda de alquileres por la potencial llegada de estudiantes, en este caso de la UAX, «expulsa a los vecinos de los barrios» hacia zonas mas periféricas y alejadas, de ahí que «sea necesario intervenir en el el mercado», mediante la figura de la declaración de zonas tensionadas. «El Ayuntamiento debe pedir esa declaración y si no lo hace, la consejería de Vivienda tiene competencia para ello». Angeles Fal, por su parte, reprochó al Principado «las facilidades para la llegada de la universidad privada a Asturias, pese a que va a encarecer los alquileres».

Oviedo amplía su oferta cultural con actividades gratuitas ligadas a sus grandes ciclos de zarzuela, danza, música clásica y teatro

CC OO urge que Buenavista sea declarada «zona tensionada» de vivienda

Atención conductores: cortes, cambios en las líneas del TUA y desvíos por el desfile de Carnaval en Oviedo

La Fundación Inocente entrega 10.000 euros a ASPACE para mejorar su Unidad de Atención Temprana en Oviedo

El PSOE solicita un diagnóstico participativo previo a la redacción del nuevo Plan de Igualdad de Oviedo

Vox exige trasparencia en la gestión del club de lectura en llingua de las bibliotecas de Oviedo

La borrasca "Nils" golpea con fuerza a Oviedo: 60 salidas de los bomberos por el vendaval

