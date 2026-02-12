Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

La Fundación Inocente entrega 10.000 euros a ASPACE para mejorar su Unidad de Atención Temprana en Oviedo

La aportación permitirá acometer obras de reforma y ampliación, además de reforzar los recursos del servicio para atender a más menores y familias

Un momento durante el acto de entrega del cheque en el centro.

Un momento durante el acto de entrega del cheque en el centro. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo participó este jueves en el acto de entrega de una donación de 10.000 euros de la Fundación Inocente, Inocente a ASPACE Asturias, destinada a impulsar la mejora de su Unidad de Atención Temprana. La aportación permitirá acometer obras de reforma y ampliación, además de reforzar los recursos del servicio para atender a más menores y familias.

Al encuentro acudieron el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, en una cita que consolida la colaboración entre la ciudad y la fundación. Este respaldo llega tras la designación de Oviedo como "Ciudad Inocente" en 2025, un marco que facilitó el desarrollo de campañas solidarias y el apoyo a entidades sociales del municipio.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La entrega tuvo lugar en el Colegio Ángel de la Guarda, sede de ASPACE Asturias, y reunió también al presidente de la Fundación Inocente, Inocente, José Velasco; la directora de la entidad, Cristina Fernández; el patrono Luis Fernández-Vega; y el presidente de ASPACE Asturias, José Manuel Álvarez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  2. El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
  3. La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
  4. Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
  5. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  6. El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
  7. Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
  8. Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro

Atención conductores: cortes, cambios en las líneas del TUA y desvíos por el desfile de Carnaval en Oviedo

Atención conductores: cortes, cambios en las líneas del TUA y desvíos por el desfile de Carnaval en Oviedo

La Fundación Inocente entrega 10.000 euros a ASPACE para mejorar su Unidad de Atención Temprana en Oviedo

La Fundación Inocente entrega 10.000 euros a ASPACE para mejorar su Unidad de Atención Temprana en Oviedo

El PSOE solicita un diagnóstico participativo previo a la redacción del nuevo Plan de Igualdad de Oviedo

El PSOE solicita un diagnóstico participativo previo a la redacción del nuevo Plan de Igualdad de Oviedo

Vox exige trasparencia en la gestión del club de lectura en llingua de las bibliotecas de Oviedo

Vox exige trasparencia en la gestión del club de lectura en llingua de las bibliotecas de Oviedo

La borrasca "Nils" golpea con fuerza a Oviedo: 60 salidas de los bomberos por el vendaval

La borrasca "Nils" golpea con fuerza a Oviedo: 60 salidas de los bomberos por el vendaval

Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico

Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos

Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos

La pata fundamental que falta en el diseño del futuro del viejo HUCA: "La operación está plagada de incertidumbre y corre cierto riesgo de que suponga una nueva frustración"

La pata fundamental que falta en el diseño del futuro del viejo HUCA: "La operación está plagada de incertidumbre y corre cierto riesgo de que suponga una nueva frustración"
Tracking Pixel Contents