La Fundación Inocente entrega 10.000 euros a ASPACE para mejorar su Unidad de Atención Temprana en Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo participó este jueves en el acto de entrega de una donación de 10.000 euros de la Fundación Inocente, Inocente a ASPACE Asturias, destinada a impulsar la mejora de su Unidad de Atención Temprana. La aportación permitirá acometer obras de reforma y ampliación, además de reforzar los recursos del servicio para atender a más menores y familias.

Al encuentro acudieron el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, en una cita que consolida la colaboración entre la ciudad y la fundación. Este respaldo llega tras la designación de Oviedo como "Ciudad Inocente" en 2025, un marco que facilitó el desarrollo de campañas solidarias y el apoyo a entidades sociales del municipio.

La entrega tuvo lugar en el Colegio Ángel de la Guarda, sede de ASPACE Asturias, y reunió también al presidente de la Fundación Inocente, Inocente, José Velasco; la directora de la entidad, Cristina Fernández; el patrono Luis Fernández-Vega; y el presidente de ASPACE Asturias, José Manuel Álvarez.