La Fundación Inocente entrega 10.000 euros a ASPACE para mejorar su Unidad de Atención Temprana en Oviedo
La aportación permitirá acometer obras de reforma y ampliación, además de reforzar los recursos del servicio para atender a más menores y familias
El Ayuntamiento de Oviedo participó este jueves en el acto de entrega de una donación de 10.000 euros de la Fundación Inocente, Inocente a ASPACE Asturias, destinada a impulsar la mejora de su Unidad de Atención Temprana. La aportación permitirá acometer obras de reforma y ampliación, además de reforzar los recursos del servicio para atender a más menores y familias.
Al encuentro acudieron el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, en una cita que consolida la colaboración entre la ciudad y la fundación. Este respaldo llega tras la designación de Oviedo como "Ciudad Inocente" en 2025, un marco que facilitó el desarrollo de campañas solidarias y el apoyo a entidades sociales del municipio.
La entrega tuvo lugar en el Colegio Ángel de la Guarda, sede de ASPACE Asturias, y reunió también al presidente de la Fundación Inocente, Inocente, José Velasco; la directora de la entidad, Cristina Fernández; el patrono Luis Fernández-Vega; y el presidente de ASPACE Asturias, José Manuel Álvarez.
