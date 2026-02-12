Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos
La herida fue trasladada al HUCA en una UVI móvil aunque su vida no corre peligro
Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo. Los hechos tuvieron lugar a las 10.30 horas cuando una mujer de 48 años se salió de la vía a la altura del punto kilométrico 2,2 de la A-63 dirección Oviedo, según informaron fuentes de la Guardia Civil. El vehículo, un Peugeot de color granate, iba conducido por una mujer que perdió el control del automóvil e invadió la mediana. Chocó contra el quitamiendos y el coche sufrió graves daños. A pesar de que la víctima estaba consciente, no pudo salir por su propio pie al quedar atrapada en el amasijo de hierros. Tuvo que ser rescatada por los miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).
Hasta el lugar también se desplazó en un primer momento una ambulancia. Tal era la gravedad de la situación que fue requerida una UVI móvil y los sanitarios le realizaron una exploración en el lugar antes de ser trasladada alrededor de las 11.30 horas hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser sometida a más pruebas para conocer el alcance de las heridas. En principio, y según informaron fuentes del equipo de rescate, su vida no corre peligro.
Dos de los tres carriles de la vía fueron cortados por los agentes de la Guardia Civil para facilitar la labor de los Bomberos y de los sanitarios. En el lugar estaban presentes dos patrullas del destacamento de Trafico de Oviedo y UNIS del Destacamento de Gijon y cuyos agentes dirigieron el tráfico para garantizar en todo momento la seguridad. También fueron requeridos el personal de carreteras para limpiar la zona y que los carriles recuperen la normalidad lo más pronto posible. Se espera que a lo largo de la mañana el vehículo sea retirado de la mediana para su traslado al depósito.
