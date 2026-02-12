Las obras del colegio especial de Montecerrao, en Oviedo, se elevan hasta los 20 millones de euros

Las obras del nuevo Colegio de Educación Especial de Montecerrao encaran una nueva ampliación con la incorporación de una piscina terapéutica, cuyo proyecto básico y de ejecución ya ha sido recibido por el Gobierno del Principado. El equipamiento, que se integrará en el propio centro, parte con un presupuesto base de licitación de 1,27 millones de euros y un plazo estimado de quince meses, lo que eleva la inversión global del complejo educativo hasta rozar los 20 millones de euros.

La consejería de Educación iniciará ahora los trámites para poner en marcha la actuación. Se prevé una licitación independiente, aunque también se estudia la opción de modificar el contrato vigente de las obras del colegio, en marcha desde hace cinco meses. La documentación técnica permitirá fijar el coste total definitivo del centro con la piscina incluida, así como el posible ajuste de plazos de los trabajos que ya se están ejecutando y que continuarán con normalidad.

El proyecto, redactado por el estudio Pedro Quero Arquitectos por 16.262 euros, reserva 201 metros cuadrados para el área de piscina, con un vaso de 60, y suma dos vestuarios, dos aseos accesibles, enfermería, despacho, almacén y dependencias técnicas. El conjunto cumple con el Código Técnico de la Edificación y con el decreto autonómico que regula las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo. El nuevo centro de Montecerrao, adjudicado a Ogensa por 18,91 millones, será la mayor inversión en Asturias en un centro educativo público: 9.311 metros construidos, en cuatro alturas escalonadas, con 57 aulas flexibles, tres específicas, salón de actos para 215 personas, patios cubiertos, pista polideportiva, biblioteca y zona de cocina y comedores. n