Oviedo amplía su oferta cultural con actividades gratuitas ligadas a sus grandes ciclos de zarzuela, danza, música clásica y teatro

La Fundación Municipal de Cultura refuerza la programación que acompaña sus grandes ciclos. “Cultura OFF” empezó con actividades muy diversas, gratuitas y para toda la ciudadanía vinculadas a los festivales de zarzuela y de danza; ahora, en 2026, se amplía a las temporadas de conciertos y de teatro. El concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, ha presentado este jueves la oferta paralela a todos estos ciclos: talleres, clases, exhibiciones, espectáculos, encuentros con artistas, conciertos didácticos, para públicos diversos y de todas las edades, que además de los escenarios ligados a los ciclos municipales -el teatro Campoamor o el Filarmónica, o el Auditorio Príncipe Felipe- se extenderán a centros sociales, plazas públicas, al Teatro Casino de Trubia, a la Universidad y llegarán hasta el HUCA, con funciones para los niños hospitalizados.

El titular local de Cultura aprovechó para actualizar los datos de asistencia a los espectáculos municipales, todos al alza: “Los abonos de la danza han experimentado un crecimiento del 24%, los Conciertos del Auditorio y las Jornadas de piano, un 18,52% y el abono de la zarzuela un 2%, que puede ser un dato no muy relevante, pero que se suma al 30% de la pasada temporada”.

David Álvarez se refirió a “Cultura OFF” como a una “una programación cultural que va a un paso más allá de los eventos principales, una herramienta estratégica para optimizar recursos, ampliar públicos y garantizar que la inversión cultural llegue al mayor número posible de vecinos”. “Este OFF extiende la cultura más allá de los escenarios habituales y llega a espacios donde su valor se multiplica”, subrayó. Además, lo ligó a la estrategia municipal para la consecución de la Capitalidad Europea de la Cultura a la que aspira Oviedo.

Entre las actividades que el concejal destacó figura una charla con el maestro Víctor Pablo Pérez, que fue director de la Sinfónica del Principado, sobre “aquellos emocionantes años en los que el engranaje musical ovetense comenzaba a vivir”. Ese encuentro con el público se celebrará el 15 de mayo a las 19.30 horas en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe.

“OFF Conciertos” también incluye un encuentro con una directora joven, Lara González Cortes, el 18 de febrero a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica, seguido de la proyección de la película “La directora de orquesta”, con guion y dirección de María Peters, sobre la vida de Antonia Brico.

En ese capítulo está incluido también el proyecto pedagógico “Ubuntu, el 10 de junio, con los colegios del municipio y en el que los escolares contribuyen a crear un espectáculo musical.

“OFF Teatro” arranca el 28 de febrero, a las 12.00 horas, en el Campoamor, con un taller de narración para adultos, impartido por Sandro Cordero. Continuará con “Voces que interpretan, un taller de lectura con la compañía “La Westia”, también para adultos, el 18 de marzo en el Teatro Casino de Trubia, a las 19.30, y un taller de títeres de luz negra, con la compañía “Los Pintores”, para niños de entre 6 y 12 años, el 28 de marzo en la sala de ensayos del Campoamor, a las 12.30 horas.

“La actividad teatral de Clown de la compañía ‘Clowntigo’ en el HUCA, para niños hospitalizados en pediatría y oncología es un ejemplo claro de cómo la cultura puede convertirse en acompañamiento y alivio. Esta actividad, por razones obvias, nos emociona especialmente”, comentó David Álvarez. Las cuatro sesiones comprendidas en esta actividad se distribuyen entre los meses de mayo y junio.

Habrá, además, dentro de “OFF Teatro”, espectáculos de pequeño formato en cinco centros sociales y con cinco compañías ovetenses: “El Desván de los Deseos”, “Ambigú Media Broadcast”, “Sotano B”, “Lady Cabal” y “Teatro Casona”. Este tipo de actividades, añadió el concejal de Cultura, “son una forma de apoyar al tejido cultural local”.

La oferta de “Cultura OFF” se completa con las actividades vinculadas a los ciclos de danza y zarzuela, como el año pasado. Dentro de “OFF Danza” el asturiano Tono Ferriol coordinará una clase para bailarines y alumnos de las escuelas de danza de Asturias en la plaza Longoria Carbajal, el 26 de abril a las 12.00 horas; también habrá talleres para niños en el salón de te del Campoamor con Begoña Mier y Patricia García, a partir del 14 de marzo, y para adultos con Yolanda Vázquez, en el mismo lugar y desde el 2 de marzo. El 15 de abril la bailarina Alba Medina ofrecerá una exhibición de danza a las puertas del centro social de Las Caldas y el 1 de abril, a las 19.30 horas en el Campoamor, Félix Grande ofrecerá el espectáculo “La Pasión”, uno de los pocos incluidos en “Cultura OFF” de pago, con entradas a precios de entre 25 y 40 euros.

El Festival de Teatro Lírico Español llegará acompañado, dentro de esta programación paralela, por actividades pedagógicas para escolares con Oviedo Filarmonía; “Un cortao en el cielo”, un musical sobre el género con Enrique Viana, el 10 de abril a las 19.30 horas en el Filarmónica; recitales en centros sociales; invitaciones a las funciones a los vecinos de otros concejos en colaboración con la Universidad de Oviedo; talleres infantiles con Pintar-Pintar en el salón de té del Campoamor y en torno a la zarzuela “La verbena de la Paloma y los encuentros líricos “Zarzuelízate”, en el mismo lugar y a partir del 25 de febrero, cada uno dedicado a un título de la temporada, una actividad de pago, con entradas a 6 euros.