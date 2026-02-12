Oviedo se suma a las actividades del Día Internacional Contra el Cáncer Infantil: se celebrarán dos concentraciones y acogerá la carrera de Galbán

La concejala delegada de Políticas sociales, María Velasco, presentó, ayer, las acciones programadas con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se celebrará el domingo. Hoy, a las 10 de la mañana, habrá una concentración en la plaza del Ayuntamiento. Dos horas más tarde, la corporación municipal participará en la concentración que tendrá lugar en la puerta de Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y participarán en la carrera del día 22 porque «cada niño que lucha contra el cáncer es un ejemplo de coraje y de resiliencia». «Esta lucha debe de ser colectiva, involucrando a médicos, familias, amigos y a la sociedad».

También participó en la rueda de prensa Graciela Etchegoyen, vocal de la junta de la asociación Galbán, que recordó que la reivindicación de este año es sobre los cuidados paliativos. «Queremos poner el foco en una realidad esencial dentro de la atención al cáncer infantil, la necesidad de garantizar unos cuidados integrales, continuados y humanizados para los niños y adolescentes con cuidados paliativos pediátricos». En este sentido, también agradeció la labor «de todos estos profesionales que acompañan a nuestros hijos e hijas a lo largo del proceso de la enfermedad». «Su trabajo va mucho más allá de la atención clínica. Ofrecen escucha, comprensión, apoyo emocional, alivio, ayudando a las familias a transitar una etapa con mayor calma y confianza». De igual forma, Begoña Chaso, representante de la Fundación Aladina en Asturias, recordó que la entidad «creada por Paco Arango, empezó como voluntario de hospital, porque él veía que era muy afortunado y necesitaba hacer algo por los demás y un amigo suyo sacerdote le dijo vas a ir a un hospital de voluntario a atender a niños con cáncer».