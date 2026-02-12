La pata fundamental que falta en el diseño del futuro del viejo HUCA: "La operación está plagada de incertidumbre y corre cierto riesgo de que suponga una nueva frustración"

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del viejo HUCA ya tiene fecha para su aprobación. Será en el último trimestre de 2028 tras adjudicar la consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico, el contrato a finales de año y después de doce meses de redacción. Como una buena noticia considera el concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, que se ponga fecha a un trámite que Oviedo lleva esperando más de una década, pero ve que esta operación está "plagada de incertidumbre y corre cierto riesgo de que suponga una nueva frustración". ¿La razón? "Resulta difícil imaginar cómo se dibujará" el futuro de los 230.000 metros cuadrados de conjunto "sin que se haya despejado la principal incógnita de la pieza más relevante el ámbito: la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga".

Su propietario es la Tesorería General de la Seguridad Social (TSGG) y no fue hasta septiembre cuando el ministerio liderado por Elma Saiz se incorporó a la comisión para la reordenación de los terrenos del antiguo HUCA creada por el Principado en abril de 2024. En estos casi dos años tan solo se ha reunido en tres ocasiones y lo único que se conoce del futuro de este inmueble de 59.000 metros cuadrados es que está abocado al derribo. "Tampoco sabemos cómo se pretende compensar a su propietaria en dinero o en aprovechamientos urbanísticos que pueden ser dentro de esta zona o fuera de ella", recuerda Cuesta.

Otra de las incógnitas que el segundo teniente de alcalde pone encima de la mesa es qué pasará con los derribos del viejo Hospital General, los hongos y sus edificios anexos. Siete meses llevan las máquinas sin trabajar después de que los trabajos fuesen paralizados en julio cuando solo se había ejecutado el 10% del contrato que se preveía que durase un año. La reanudación de las obras se prevé para verano y básico es en el futuro del viejo HUCA la construcción del campus B de El Cristo en los viejos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis. Una operación que para Cuesta tiene también interrogantes. "Nada sabemos de cómo se financiarán los proyectos para reformar estos edificios". Tampoco hay una fecha exacta de cuándo empezarán las obras que el rector, Ignacio Villaverde, pretende inaugurar en 2031.

Cuesta no fue el único en pronunciarse sobre este asunto. También lo hizo Nacio González de la plataforma SOS Viejo Hospital quien dijo que cada vez que el Principado pone un plazo es como el juego de la oca. "Cuando parece que acaba, caes en la muerte y volvemos a la casilla de salida. Hemos vivido esta situación tantas veces que para nada nos sorprende que nos hablen de proyectos a años vista". Asimismo, reconoció que Zapico pidiese perdón a los vecinos afectados porque "las cosas se han hecho mal durante los últimos años". Sin embargo, ya lo hizo en noviembre de 2024 el presidente, Adrián Barbón, al admitir errores y pidió perdón a los vecinos.

De igual forma, la alcaldesa de barrio de El Cristo, Lucía González, destacó que asumen "cada nuevo plazo con desconfianza porque hace años que escuchamos promesas que no se traducen en hechos". "Las disculpas del consejero pueden entenderse como un gesto necesario, pero para los vecinos resultan insuficientes. Reconocer que las cosas no se han hecho bien durante años, no cambia la realidad de un entorno que está pagando las consecuencias de una mala gestión y de falta previsión administrativa", concluyó.

Por su parte, el diputado regional del PP José Agustín Cuervas-Mons calificó como "inadmisibles" los nuevos plazos dados por el Principado y recomendó contratar a través de un procedimiento de urgencia la redaccón del PERI. "Está muy bien que los miembros del Ejecutivo pidan disculpas, pero tienen que asumir responsabilidades. En todo este tiempo no han contado con el resto de administraciones y no me creo los plazos porque van a ir más allá del último trimestre de 2028".