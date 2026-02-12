El Principado agilizará los plazos del viejo HUCA para que las obras del campus universitario empiecen el año que viene

Agilizar al máximo los tiempos para que la Universidad pueda inaugurar el campus B de El Cristo en 2031. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, inició ayer la ronda de contactos para impulsar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Cristo. Lo hizo con el rector, Ignacio Villaverde, con quien se comprometió a «rebajar los tiempos y a ganar algo de tiempo» para que en 2027 pueda iniciar las obras de reforma de los viejos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis que albergarán el campus B de El Cristo. La primera mudanza se hará con el edificio de Ciencias que dejará su espacio libre en Llamaquique para la unificación de sedes judiciales alrededor del Palacio de Justicia.

Oviedo. Estado actual de los edificios del antiguo Hospital en el Cristo / Luisma Murias

Pero hasta entonces aún queda un largo camino que recorrer. Zapico quiere contratar el PERI este mismo año para que la versión inicial del documento esté encima de la mesa el año que viene. Acto seguido, será remitido al Ayuntamiento para que el rectorado solicite la licencia provisional para arrancar las obras de reforma de los edificios de su propiedad. Después, será concedida comenzando los trabajos. «Quiero mostrar mi disposición a impulsar con mayor celeridad este proyecto y en este proceso quiero reunirme con el Alcalde y los vecinos». Unas palabras que pronunció a la salida de una reunión que tuvo lugar al mediodía en la sede del EASMU y que estaba incluida en su agenda pública. Sin embargo, no realizaron declaraciones a la salida del encuentro y la consejería envió después una nota de prensa en la que el consejero reiteró sus disculpas por los vecinos afectados porque «las cosas se han hecho mal durante los últimos años».

Mientras tanto, los robos en el viejo HUCA continúan a pesar del vallado de los expoliados edificios. La primera administración en precintar su propiedad fue el Principado como paso previo a los derribos del antiguo Hospital General y sus anexos que aún sigue pendiente. Después, la Universidad tomó cartas sobre el asunto con sus propiedades y la Tesorería General de la Seguridad Social ordenó cerrar la Residencia a finales del año pasado.

Medidas que no han hecho su efecto después de que todo el interior de los inmuebles haya sido arrasado y solo quede en pie la estructura. Muestra de los actos vandálicos es que la red que protege la zona de Policlínicas está rota y en algunas partes se ha reforzado para evitar nuevas intrusiones de los ladrones. Además, acceder a los edificios propiedad de la Universidad no supone ningún reto. Las entradas han sido desvalijadas y la institución ha acordonado los accesos. Tal y como dice el refrán no se pueden poner puertas al campo. Cualquiera puede pasar por arriba o por abajo las cintas que advierten que está prohibida la entrada. Además, los graves daños que presentan los edificios ocasionan desprendimientos casi de forma continua y más en días de alerta con viento como en la jornada de ayer. Los ruidos de portazos y de golpes se sucedían al mediodía en los diferentes inmuebles y los vendavales también rompieron parte de la valla que protege a la Residencia en la parte más cercana a la lavandería.

Este servicio junto al Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias son los únicos que mantienen en la actualidad su actividad. La previsión es que ambos abandonen próximamente el viejo HUCA, pero fechas concretas para sus mudanzas no hay ninguna. La operación de la unidad de donación de sangre es la que va más avanzada porque se irá próximamente a Llanera. Mientras tanto, Gispasa formalizó la pasada semana el contrato para crear un nuevo punto de extracción de sangre en el interior del HUCA. Lo hará la empresa Serveo Servicios por 62.458,83 euros.

Doce años han pasado desde que la mayoría de los servicios sanitarios abandonaron la parcela de 230.000 metros cuadrados ubicada entre los barrios de Buenavista y El Cristo. La mayoría de los inmuebles no han tenido uso en todo este tiempo. Tan solo Consultas Externas albergó a los funcionarios de la consejería de Educación durante las obras de plaza de España y después fue víctima del expolio. Además, los viales del viejo HUCA se han convertido en uno de los grandes aparcamientos de Oviedo. La Universidad cerró en diciembre parte del aparcamiento trasero de Maternidad provocando que el resto de zonas abiertas a los vehículos se hayan llenado de automóviles.