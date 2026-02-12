El PSOE solicita un diagnóstico participativo previo a la redacción del nuevo Plan de Igualdad de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su concejala Marisa Ponga, solicitó este jueves al equipo de gobierno que impulse una fase de diagnóstico "previo" y "exhaustivo" antes de iniciar la redacción del nuevo Plan de Igualdad. Los socialistas pretenden que el futuro marco normativo local no sea "un mero trámite administrativo" y quieren que se convierta en "una herramienta eficaz frente a la desigualdad por razones de género en el municipio".

Ponga defendió que "cualquier política pública orientada a la igualdad efectiva debe partir de un diagnóstico sólido de la realidad existente". En esa línea, planteó que el trabajo se configure como un proceso abierto y participativo, sin limitarse al Consejo de Igualdad, mediante una metodología que integre las aportaciones de entidades, colectivos y asociaciones vinculadas a este ámbito que desarrollan una intensa labor en el municipio aunque no formen parte de ese órgano.

Noticias relacionadas

"Es fundamental que el futuro Plan de Igualdad no sea solo una declaración de intenciones, sino que incorpore herramientas de fiscalización potentes, tales como mecanismos de denuncia y sanción institucional ante conductas machistas. Además de una autonomía real del área de igualdad en sus vertientes política, técnica y presupuestaria", concluyó Ponga, que aprovechó para solicitar que el plan incluya evaluaciones públicas que evidencien posibles incoherencias entre los discursos y las prácticas.