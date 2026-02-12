Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

El PSOE solicita un diagnóstico participativo previo a la redacción del nuevo Plan de Igualdad de Oviedo

"Es fundamental que no sea solo una declaración de intenciones, sino que incorpore herramientas de fiscalización potentes, tales como mecanismos de denuncia y sanción institucional ante conductas machistas", señala Marisa Ponga

Marisa Ponga y Carlos Fernández Llaneza en la sala de prensa del Ayuntamiento.

Marisa Ponga y Carlos Fernández Llaneza en la sala de prensa del Ayuntamiento. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su concejala Marisa Ponga, solicitó este jueves al equipo de gobierno que impulse una fase de diagnóstico "previo" y "exhaustivo" antes de iniciar la redacción del nuevo Plan de Igualdad. Los socialistas pretenden que el futuro marco normativo local no sea "un mero trámite administrativo" y quieren que se convierta en "una herramienta eficaz frente a la desigualdad por razones de género en el municipio".

Ponga defendió que "cualquier política pública orientada a la igualdad efectiva debe partir de un diagnóstico sólido de la realidad existente". En esa línea, planteó que el trabajo se configure como un proceso abierto y participativo, sin limitarse al Consejo de Igualdad, mediante una metodología que integre las aportaciones de entidades, colectivos y asociaciones vinculadas a este ámbito que desarrollan una intensa labor en el municipio aunque no formen parte de ese órgano.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

"Es fundamental que el futuro Plan de Igualdad no sea solo una declaración de intenciones, sino que incorpore herramientas de fiscalización potentes, tales como mecanismos de denuncia y sanción institucional ante conductas machistas. Además de una autonomía real del área de igualdad en sus vertientes política, técnica y presupuestaria", concluyó Ponga, que aprovechó para solicitar que el plan incluya evaluaciones públicas que evidencien posibles incoherencias entre los discursos y las prácticas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  2. El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
  3. La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
  4. Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
  5. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  6. El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
  7. Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
  8. Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro

Atención conductores: cortes, cambios en las líneas del TUA y desvíos por el desfile de Carnaval en Oviedo

Atención conductores: cortes, cambios en las líneas del TUA y desvíos por el desfile de Carnaval en Oviedo

La Fundación Inocente entrega 10.000 euros a ASPACE para mejorar su Unidad de Atención Temprana en Oviedo

La Fundación Inocente entrega 10.000 euros a ASPACE para mejorar su Unidad de Atención Temprana en Oviedo

El PSOE solicita un diagnóstico participativo previo a la redacción del nuevo Plan de Igualdad de Oviedo

El PSOE solicita un diagnóstico participativo previo a la redacción del nuevo Plan de Igualdad de Oviedo

Vox exige trasparencia en la gestión del club de lectura en llingua de las bibliotecas de Oviedo

Vox exige trasparencia en la gestión del club de lectura en llingua de las bibliotecas de Oviedo

La borrasca "Nils" golpea con fuerza a Oviedo: 60 salidas de los bomberos por el vendaval

La borrasca "Nils" golpea con fuerza a Oviedo: 60 salidas de los bomberos por el vendaval

Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico

Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos

Grave accidente en la ronda exterior de Oviedo: una mujer se sale de la vía y tiene que ser excarcelada por los Bomberos

La pata fundamental que falta en el diseño del futuro del viejo HUCA: "La operación está plagada de incertidumbre y corre cierto riesgo de que suponga una nueva frustración"

La pata fundamental que falta en el diseño del futuro del viejo HUCA: "La operación está plagada de incertidumbre y corre cierto riesgo de que suponga una nueva frustración"
Tracking Pixel Contents