Vox exige trasparencia en la gestión del club de lectura en llingua de las bibliotecas de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró este jueves una batería de preguntas en la Comisión de Educación para conocer el coste real, el grado de participación y la utilidad social de los nuevos clubes de lectura en lenguas extranjeras y en la llingua, puestos en marcha por la Red de Bibliotecas Públicas Municipales. "El Ayuntamiento está destinando recursos públicos a políticas de imposición lingüística, alejadas de las necesidades reales de los ovetenses. No vamos a permitir que se utilicen las bibliotecas municipales para imponer la llingua, y malgastar recursos mientras muchas necesidades básicas de nuestros vecinos siguen sin respuesta", denunció la portavoz, Sonsoles Peralta.

La formación conservadora considera "especialmente relevante" evaluar el club de lectura en llingua al tratarse de una actividad financiada con fondos públicos. En el caso del Ayuntamiento de Oviedo, Vox sostiene que este tipo de iniciativas deben acreditar un retorno para el conjunto de los ovetenses y no limitarse a "acciones simbólicas" que, a su juicio, se alinean con la "imposición lingüística" del Principado.

Noticias relacionadas

Vox pide al Consistorio un desglose completo de la iniciativa: coste total y por club, número de inscritos, permanencia media, sesiones previstas (cantidad y duración), perfil del personal responsable y, si es externo, el procedimiento de contratación seguido. "Es nuestra obligación garantizar una administración racional, eficiente y responsable de los recursos municipales, evitando más gasto público innecesario o superfluo", concluyó Peralta.