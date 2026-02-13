Una bienal de pintura para enseñar que el «arte no es ajeno a la vida»

«El arte no es ajeno a la vida». Son palabras del presidente de la Asociación de Pintores Pastelitas, José del Riego, durante la presentación de la octava edición de la Bienal Internacional de Pintura al Pastel que se celebra hasta el 1de marzo en la plaza de Trascorrales. África es este año el invitado de honor. El largo viaje impidió que los artistas viajasen hasta Oviedo para enseñar su obra porque muchos de ellos son «gente extremadamente modesta que no tiene medios para pagarse un viaje». Sin embargo, pudieron enviar sus cuadros para que los ovetenses observen las diferentes realidades que hay en este continente. Las barcas y un lago son los protagonistas de uno de los cuadros pintados por un artista nigeriano que quiere dar a conocer lo que está pasado con un barrio de Laos. «Buena parte de esas casas han sido destruidas por orden de las autoridades por una cuestión de embellecimiento de la ciudad. Esta es una zona muy pobre y miles de personas se han quedado sin casas», contó Del Riego.

El presidente de la asociación tuvo un triple protagonismo durante esta cita. Junto al presidente de la Fundación Municipal de Cultura, liderada por David Álvarez, inauguró la muestra y, después, fue proclamado maestro pastelero junto a Irina Poleva y Andrés Colao. De igual forma, entregó los premios otorgados por el jurado formado por Vicente Romero, Eugenia Mayor, Rubén Belloso, Antonio Aband, Salvador Olmedo y María Dolores Gil.

Dominique Houard e Inma Meseguer, se llevan los dos primeros premios; Alejandro Yunta, mejor composición

El francés Dominique Houard recibió la máxima distinción por su obra «Lady Black» con una obra en tonalidades negras y blancas en las que aparece un ajedrez y las piezas más fundamentales como el caballo y el rey. En segunda posición quedó Inma Meseguer por su obra «Infancia desamparada» y el galardón a la composición recayó en el médico catalán Alejandro Yunta con «Zapatillas danza». Una de las novedades de esta cita es que una selección de cuadros viajarán en las próximas semanas a Alicante donde serán expuestas. Es la primera vez que la bienal es itinerante.