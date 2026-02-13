Ciudad Naranco tendrá una pista deportiva infantil en el parque del Papa

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Infraestructuras, impulsará la mejora integral de la plaza de Juan Pablo II, en el barrio de Ciudad Naranco, con la instalación de una nueva pista deportiva infantil y otros equipamientos destinados a fomentar el ocio saludable y la convivencia vecinal.

El concejal del área, Nacho Cuesta, ha mantenido en los últimos meses diversos encuentros con residentes de la zona y con el alcalde de barrio para recoger sus propuestas y consensuar las actuaciones prioritarias. Fruto de ese diálogo, el Consistorio acometerá una serie de mejoras que transformarán este espacio público en un entorno «más accesible, seguro y adaptado a todas las edades».

La actuación más destacada será la instalación de una cancha deportiva infantil con cierre perimetral de seguridad, similar a la ejecutada hace años en el barrio de La Florida a través del conocido Plan 30, en las inmediaciones del supermercado LIDL. La nueva pista se ubicará en la propia plaza, entre los casetones de acceso al garaje y el parque infantil, y el objetivo municipal es que pueda estar operativa antes del próximo verano.

Según ha explicado Cuesta, esta dotación permitirá ampliar la oferta deportiva del barrio en una localización estratégica, junto a los columpios y zonas de estancia. Además, se enmarca en un contexto de refuerzo de las infraestructuras deportivas del entorno, donde ya están en marcha las obras de la nueva pista cubierta de atletismo y está prevista la construcción de una pista polideportiva cubierta en la parcela anexa. Los usuarios de estas instalaciones podrán utilizar también los servicios y vestuarios del pabellón de atletismo, optimizando así los recursos municipales. Junto a la pista infantil, el Ayuntamiento instalará aparatos de gerontogimnasia en la parte superior de la plaza, próxima al centro de salud, una vez concluyan las obras de urbanización de los nuevos edificios residenciales. En la zona más cercana al área de juegos se habilitará un espacio de calistenia, pensado para jóvenes y adultos.

Noticias relacionadas

El proyecto incluye asimismo la mejora de la seguridad en el parque infantil mediante un nuevo cierre lateral, tras la finalización de la urbanización colindante, así como la creación de nuevas zonas de sombra. Dado que la plaza cuenta con orientación sur, se colocarán pérgolas junto a los bancos para hacer más confortable la estancia durante los meses de mayor calor. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por unos espacios públicos más dinámicos, seguros y adaptados a las necesidades vecinales.