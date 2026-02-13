La compañía asturiana de ópera infantil y juvenil "La Federica", mejor proyecto nacional a la difusión en los premios Opera XXI, los "Oscar" nacionales de la lírica

"La Federica", la compañía asturiana de ópera infantil y juvenil que dirige Maite García Heres, acaba de ser reconocida como el mejor proyecto nacional de difusión de la escena lírica por parte de Ópera XXI, los "Oscar" del sector en España.

La compañía, residente en el teatro Campoamor con la temporada de Ópera de Oviedo y que acaba de estrenar su versión de "Carmen", recibe así el respaldo de la crítica especializada en lírica en España, que anunció sus premios esta mañana tras reunirse en el Teatro Real de Madrid. Premio a la Mejor Iniciativa o Proyecto de Difusión de la Lírica, "La Federica" es un proyecto musical y escénico formado por niñas y niños de aproximadamente 6 a 15 años dirigido por la gozoniega con academia en Gijón Maite García Heres. Su proyecto combina formación artística rigurosa con la puesta en escena de adaptaciones de óperas clásicas hechas por jóvenes intérpretes y formación en distintos oficios del teatro. Ha representado versiones para todos los públicos de "Gianni Schicchi", "El barbero de Sevilla", "La flauta mágica" y la citada "Carmen", con actuaciones tanto en el Teatro Campoamor de Oviedo y en iniciativas itinerantes del programa "Ópera en el Territorio" para llegar a diferentes localidades de Asturias y Cantabria.

El jurado de Ópera XXI también ha reconocido a la temporada de Oviedo a través de los premios a los mejores cantantes. Así, el premio al Mejor Cantante (categoría masculina) fue para el tenor Jorge de León, por su interpretación del rol de Radamés, en "Aida", de Verdi, en las temporadas de Málaga, Teatro Cervantes, en marzo de 2025, y en la Ópera de Oviedo, en diciembre de 2024, además de por el rol de Calaf en la "Turandot", de Puccini, del Teatro de la Maestranza, noviembre de 2024, y por el papel principal de la ópera "Otello", de Verdi, que interpretó en ABAO Bilbao Opera en mayo de 2025.

En el caso del premio a la Mejor Cantante (categoría femenina), se ha reconocido a Sabina Puértolas, por su interpretación de rol de "Anna Bolena", de Donizetti, en la Ópera de Oviedo, en septiembre de 2024; por "Marina", de Emilio Arrieta, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en octubre de 2024, y por su interpretación de Violetta en "La traviata", de Verdi, en el Teatro Real de Madrid el 20 de julio de 2025.

El jurado ha valorado en total catorce categorías del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, abarcando todos los ámbitos de la creación y gestión lírica: desde la interpretación vocal y musical hasta la innovación escénica, la producción contemporánea y la difusión cultural. Los artistas, creativos y proyectos premiados en la octava edición de los Ópera XXI, que recibirán su galardón a lo largo de una gala lírica el 15 de mayo de 2026 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona son, además de los tres que corresponden a la temporada asturiana:

- Premio a la Dirección Musical. Gustavo Gimeno, por su trabajo al frente de la ópera Eugenio Onegin, de Chaikovski, en el Teatro Real de Madrid, en enero de 2025.

- Premio a la Dirección de Escena. Àlex Ollé, por su trabajo al frente de Lady Macbeth de Mtsensk, de Dmitri Shostakóvich, en el Gran Teatre del Liceu, en septiembre de 2024, y por su trabajo al frente de Il trovatore, de Verdi, Palau de les Arts de Valencia, en diciembre de 2024.

- Premio Mejor Joven Cantante. Bajo Manuel Fuentes. Por su participación en el programa doble de L'heure espagnole, Maurice Ravel, y Gianni Schicchi, de Puccini, en el Palau de les Arts de Valencia, en abril y mayo de 2025.

- Premio al/la mejor artista extranjero/a, por su especial contribución a la lírica en España durante la temporada 2024/2025. Soprano Nadine Sierra, por su interpretación del rol de Violetta de La traviata en el Gran Teatre del Liceu (febrero 2025) y en el Teatro Real de Madrid (junio-julio de 2025); y por su papel de Amina en La Sonnambula, de Bellini, que se presentó en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en abril y mayo de 2025, y, también en el Liceu, por dar voz a María en la versión sinfónica de West Side Story, de Bernstein, en julio de 2025.

- Premio al Mejor Diseño de Escena. Alfons Flores. Por su trabajo al frente de Lady Macbeth de Mtsensk, de Dmitri Shostakóvich, en el Gran Teatre del Liceu, en septiembre de 2024, Don Pasquale, de Donizetti, en ABAO Bilbao Opera, en octubre de 2024, y en el Il trovatore, de Verdi, en el Palau de les Arts de Valencia, en diciembre de 2024.

- Premio al Mejor Diseño de Iluminación. Felipe Ramos. La vida Breve, de Falla, y Tejas Verdes, de Jesús Torres, en el Teatro Real de Madrid en febrero de 2025, y por su trabajo en Iphigénia en Tauride, de Gluck, en el Teatro de la Maestranza en febrero de 2025.

- Premio al Mejor Diseño de Vestuario. Ana Garay. Por su trabajo como figurinista en la propuesta de Il trittico, de Puccini, en ABAO Bilbao Opera, en noviembre de 2024.

- Premio a la Mejor Propuesta de Videocreación. Pedro Chamizo, por su trabajo Marina, de Arrieta, en el Teatro de la Zarzuela en octubre de 2024, y en Il trittico, de Puccini, en ABAO Bilbao Opera, en noviembre-diciembre de 2024.

- Premio Mejor propuesta de Nueva Creación Lírica Contemporánea. Para la óperaBenjamin a Portbou, de Antoni Ros-Marbà, que pudo verse en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en julio de 2025.

- Premio a la Mejor Nueva Producción. El cuento del zar Saltán, de Nikolái Rimski-Kórsakov, en el Teatro Real de Madrid, en abril y mayo de 2025, con dirección de escena y escenografía de Dmitri Tcherniakov.

- Premio patrimonio lírico español a mejor iniciativa, intérprete, dirección o producción de repertorio lírico español. El gitano por amor, de Manuel García, rescatada por el Ópera Estudio de Málaga (ÓEM), que abrió en septiembre de 2024 la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga.

El jurado estuvo integrado por Gonzalo Alonso, Maricel Chavarría Espuny, José Luis Jiménez, Alejandro Martínez Rodríguez, Pablo Meléndez-Haddad, Javier Pérez Senz, Pablo L. Rodríguez, Justo Romero, Victoria Stapells, Fernando Sans Rivière y Ana Vega Toscano, todos ellos prestigiosos críticos y periodistas musicales que ejercen su labor dentro y fuera de nuestro de nuestro país. También estuvieron presentes en las deliberaciones la presidenta de Ópera XXI, Isamay Benavente; la coordinadora de los galardones, Esperanza Soroa, y actuando como secretario Santi Pons-Quintana, de Amics de s´òpera de Maó.

Camino a la gala de la octava edición de estos galardones, solo resta conocer los tres premios honoríficos que otorgará en marzo la Asamblea de miembros de la Asociación Ópera XXI: el galardón a la Trayectoria Profesional, el galardón honorífico a la Institución Cultural y el reconocimiento a la Mejor Iniciativa de Mecenazgo. Además, se dará a conocer conjuntamente el Premio Mejor Nueva Producción Latinoamericana, en colaboración con Ópera Latinoamérica OLA.

Los Premios Ópera XXI cuentan con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España (INAEM). Los galardones suponen una apuesta de la Asociación Ópera XXI, integrada actualmente por 27 teatros, temporadas y festivales, por el reconocimiento de la intensa actividad lírica en España y del talento artístico y creativo del que se puede disfrutar en los escenarios españoles temporada a temporada.

