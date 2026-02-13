IU exige al Ayuntamiento de Oviedo una actuación urgente en el muro que sostiene la carretera de Santa Eulalia de Manzaneda

IU-Convocatoria por Oviedo exigió este viernes una actuación urgente en el muro que sostiene la carretera de acceso a Santa Eulalia de Manzaneda tras constatar su "grave estado" durante una visita al núcleo rural, motivada por las reiteradas quejas vecinales. La formación, encabezada por Gaspar Llamazares, alertó de que el muro se encuentra "completamente rajado y con importantes grietas", lo que supone un riesgo "evidente" en una vía que no solo da acceso a este pueblo, sino también a un núcleo colindante y que, además, se sitúa junto al apeadero de Renfe.

Durante el encuentro con los residentes, vecinos como José Fanjul y Domingo Palicio trasladaron su preocupación por la inacción del Ayuntamiento. "Llevamos mucho tiempo reclamando al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto y hasta ahora hace caso omiso. No estamos pidiendo nada extraordinario, solo que se garantice la seguridad de nuestros vecinos y de quienes utilizan esta carretera cada día", señaló Fanjul.

En la visita también participó la concejala Cristina Pontón, quien, junto a Llamazares, reiteró el apoyo del grupo municipal a las demandas vecinales. El portavoz recordó que IU ya ha planteado esta situación en comisiones municipales y criticó que el Ayuntamiento se hubiera comprometido a inspeccionar la zona sin que finalmente lo hiciera. "Exigimos una inspección inmediata para evitar que se produzca la crónica de un derrumbe anunciado. El estado del muro supone un peligro evidente para la circulación y para el entorno del apeadero ferroviario. Para eso están las instituciones, para solucionar los problemas de la ciudadanía", concluyó.