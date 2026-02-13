El mal tiempo obliga a reprogramar la conferencia del director de la National Gallery en el Bellas Artes
La conferencia de Gabriele Finaldi, actual director de la National Gallery de Londres, prevista para hoy en el Bellas Artes de Asturias, debe reprogramarse debido a las inclemencias meteorológicas que han impedido el aterrizaje del vuelo en la región, según ha informado el Museo.
Como alternativa, y con el fin de mantener el desarrollo del encuentro, María López-Fanjul, directora del Museo, pronunciará una conferencia en el mismo lugar y a la misma hora, en el edificio Ampliación y a las 19.00 horas.
El ciclo de conferencias "Asturias Global: internacionalización del Museo de Bellas Artes de Asturias", que busca fortalecer la proyección internacional de la institución y convertirla en un espacio de referencia para el diálogo y la colaboración en el ámbito museístico.
