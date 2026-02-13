El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros

Evitar las continuas molestias de ruido que los chorros provocaban entre los vecinos y poner en marcha un innovador diseño a través de un jugo de esferas y luces. La concejalía de Infraestructuras, a través del servicio de Aguas con Nacho Cuesta a la cabeza, y la empresa concesionaria Aqualia, pusieron este viernes en funcionamiento la primera fase de la renovada fuente de la Plaza San Miguel, después de las pruebas efectuadas en la jornada anterior.

El sistema se compone de tres semiesferas que pueden ser apreciadas desde los diferentes ángulos de la glorieta y cuenta con numerosas lanzas que actúan como difusoras del agua. Su rango acústico es muy bajo. Además, están diseñadas para poder trabajar con diferente intensidad y para permitir juegos visuales. Las luces también son absolutamente innovadoras, con un perímetro exterior y otro en cada una de las semiesferas. Tienen un amplio espectro lumínico a elegir cada una por separado, que permiten así mismo numerosos juegos visuales que se pueden ir adaptando a fechas y conmemoraciones concretas del calendario. Por ejemplo, para el día de San Valentín se iluminará en rojo, y para Carnaval en colores aleatorios cada una de ellas. En general estarán iluminadas con los colores de la ciudad, blanco y azul.

La concejalía sigue trabajando ahora en la segunda fase de esta obra, una actuación única y pionera en España porque permitirá al ciudadano interactuar con la fuente desde un tótem, tanto en su sistema hidráulico como lumínico. De tal forma que la intensidad de los chorros y la luz cambie según la programación que se realice a través de la Inteligencia Artificial y la interactuación del ciudadano. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 170.000 euros.