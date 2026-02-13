Oviedo estrena sus programas de Senderismo y Naturaleza Activa para el curso 2025/2026
"Es una propuesta consolidada que promueve hábitos de vida saludables, el contacto con la naturaleza y la convivencia social", apunta la concejala Covadonga Díaz
Los programas de Senderismo y Naturaleza Activa de los Centros Sociales de Oviedo ya están en marcha. La programación ofrece paseos guiados a pie, diseñados en entornos de interés cultural, social y medioambiental para personas adultas, siempre dentro del ámbito del Principado de Asturias. Las rutas se desarrollan fuera del municipio e incluyen el transporte en autobús desde un punto de salida en la ciudad hasta el lugar donde se realiza la actividad. El plazo de presentación de solicitudes abrirá el próximo lunes 16 de febrero. "Es una propuesta consolidada que promueve hábitos de vida saludables, el contacto con la naturaleza y la convivencia social", señaló la concejala de gobierno de Centros Sociales, Covadonga Díaz.
El proyecto está dirigido a población adulta residente en Oviedo, con rutas de montaña y costa acompañadas en todo momento por monitores especializados. Aunque está abierto a cualquier persona adulta, el diseño, ritmo e intensidad de los recorridos lo orientan preferentemente a mayores de 55 años. Como novedad, esta campaña incorpora salidas en fines de semana, en sábados alternos, que se suman a la oferta habitual de martes y jueves, con el objetivo de facilitar la participación y adaptarse a distintas disponibilidades horarias.
La programación mantiene y refuerza además las rutas de senderismo en familia. Estas salidas se celebrarán cada quince días, los domingos a las 10:00 horas, con una duración aproximada de tres horas. Entre el 15 de marzo y el 24 de mayo se desarrollarán seis rutas adaptadas a público infantil, también con monitores especializados. Los menores deberán tener al menos 6 años o cumplirlos a lo largo del curso 2025/2026.
Junto al senderismo, se abre el plazo de inscripción para el programa de Actividades de Naturaleza Activa, que se desarrollará los fines de semana desde marzo hasta finales de mayo y está dirigido a todos los públicos. La iniciativa combina actividades al aire libre e interiores para promover estilos de vida saludables, la sostenibilidad y la puesta en valor del entorno natural del concejo. Entre las propuestas figuran astronomía, orientación con Wikiloc, senderismo con perros, etnobotánica aplicada, estudio de ecosistemas del Oviedo rural, avistamiento de aves y fitness en ruta. Las actividades, gratuitas, se celebrarán en el entorno de los centros sociales de Brañes, Priañes, Ules y Las Caldas.
