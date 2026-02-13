Oviedo marca (otra vez) récord de población: el tirón se produce gracias a la población inmigrante
La capital asturiana tiene empadronados más de 24.000 inmigrantes siendo la colombiana la nacionalidad predominante
De récord en récord. Oviedo vuelve a pulverizar todos los registros de población y por primera vez en su historia rompe la barrera de las 227.000 personas. En concreto, la capital asturiana suma 227.268 habitantes a 31 de enero. Así consta en los registros del padrón municipal en los que se detalla que el número de inmigrantes no para de crecer siendo la última cifra de 24.727 vecinos, 278 más que en diciembre. La colombiana es la nacionalidad predominante con 4.016 compatriotas seguida de la venezolana con 2.652, la rumana (2.022) y la paraguaya (1.433). Completan la cabecera de la lista los nacidos en Marruecos con 1.246 ciudadanos, Ucrania (1.232) Perú (917), Cuba (895), Rusia (848) e Italia (824). Además, La Corredoria continúa siendo el barrio más populoso de la capital con 20.315 habitantes. Son 91 más que en noviembre.
El objetivo del equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli es alcanzar los 230.000 habitantes antes de finalizar en mayo del año que viene el actual mandato. Los datos avalan su apuesta y las colas que hay casi a diario en la oficina de la calle Rosal lo corroboran. Oviedo ganó desde febrero 1.121 habitantes y nunca antes en su historia había tenido tantos empadronados. Ni siquiera en los buenos momentos económicos de principios de siglo. La capital asturiana superó la barrera de los 200.000 en 1996 y, desde ahí, inició una subida progresiva hasta romper en 2010 el tope de los 225.000 y llegar, dos años más tarde, a 225.973. A partir de entonces, un paulatino descenso hasta 215.167 en 2022, para experimentar después un espectacular efecto rebote que lleva al municipio a marcar durante los últimos meses datos sumamente positivos.
Si La Corredoria es el barrio más populoso, le sigue Pumarín con 16.371 vecinos, Teatinos (15.873), Ciudad Naranco (14.201), La Argañosa (13.543), La Tenderina- Fozaneldi (12.923), Centro-norte (11.726) y Vallobín (10.999). Por su parte, el Centro-oeste suma 8.818 empadronados, Buenavista (8.690), La Florida (8.199), Centro-sur (7.358), Ventanielles (7.313), Otero( 6.988), El Cristo (6.922) y el Centro-este (6.206).
