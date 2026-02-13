¿Qué ha pasado con el carnaval de Oviedo?: Fecha y hora del desfile en la ciudad con novedades

Como cada año por decisión del Ayuntamiento de Oviedo, el fin de semana del Antroxu en Oviedo tendrá lugar una semana más tarde con respecto a la de otros municipios del Principado. Las actividades que tendrán lugar esta edición no defraudarán pues repetirán el Desfile de Carnaval o las Jornadas Gastronómicas del Antroxu.

Jornadas Gastronómicas Antroxu

Un clásico de estas fiestas es la degustación del Menú de Antroxu, este año en los días 17, 20, 21 y 22 de febrero. Este clásico menú constará del contundente Pote de Antoxu (berzas, fabes, patatas y compango) y los dulces típicos: frixuelos, torrijas y casadielles.

Jornadas Gastronómicas Antroxu 2026 / Ayuntamiento de Oviedo

Martes 17 de febrero

En el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo (PEC) tendrá lugar la Fiesta Infantil Carnavalera de 17:00h a 20:30h con una programación muy especial pensada para los más pequeños. La mayor parte de la tarde estará ocupada por una serie de actividades en el Hall de 17:00h a 19:30h, que contarán con la colaboración de los "Programas de Empleo y Formación del área de Empleo Municipal". Tal y como se ve reflejado en la programación oficial estas serán:

Los talleres creativos en los que los niños podrán realizar antifaces, peinados locos, glitter tattoo, máscaras, globoflexia, maquillaje de fantasía, fotomatón, etc.

Elaboración de un mural colectivo del Carnaval .

Juego de Suelo Gigante con preguntas sobre Oviedo y el Carnaval y en el que las fichas son los propios niños.

El taller " Pinta tu Carnaval en un Minuto " y de obsequio y recuerdo de la tarde podrán obtener su dibujo y llevárselo a casa.

Fotocall donde se podrán sacar una fotografía de recuerdo con elementos de atrezzo y vestuario de Carnaval.

En la Sala de Cristal tendrán lugar una serie de actividades como el Concurso de disfraces infantil (inscripciones cerradas) tanto en formato individual como grupal (mínimo 3 personas por grupo) a las 17:00 horas. A las 18:00 horas, las familias se podrán deleitar con una obra de teatro, "El Gran Juicio del Antroxu". Una vez finalizada, los niños podrán disfrutar de una Minidisco Carnavalera (19:00 horas). Esta tendrá animación musical y muchos juegos. Además, podrán disfrazarse con tutús, sombreros de copa y trajes de personajes de ficción. ¡Mucho color y diversión garantizadas!

Sábado 21 de febrero

El gran día para niños y adultos será el sábado con el Desfile, además del Concurso de disfraces y la orquesta. A las 17:30h tendrá lugar el afamado Desfile de Carnaval. Este seguirá el siguiente recorrido de calles con carrozas coloridas y miles de disfraces: Independencia->Uría->San Francisco->Eusebio Glez Abascal->Plaza de la Catedral->Águila. En el Gran Desfile podrán participar los miembros del Concurso de Disfraces, de las distintas charangas, de los colectivos vecinales de distintos centros sociales y los participantes del posterior Entierro de la Sardina. A raíz de este desfile, la Policía Local ha advertido que a partir del viernes 20 de febrero a las 23:59 horas estará prohibido aparcar en todo en las zonas del recorrido nombradas anteriormente y alrededores (por ejemplo C/Gil de Jaz o C/Marqués de Santa Cruz). Es por ello que, si van a realizar desplazamientos en coche o autobús urbano (TUA), convendría salir con tiempo, revisar los horarios y planificar cualquier detalle relativo al estazonamiento (si el desplazamiento se efectúa en coche), pues el corte de las calles provocará desvíos en las distintas líneas de autobús.

Tras el desfile, a las 18:00h en la Plaza de la Catedral se llevará a cabo el Concurso de Disfraces de adultos (inscripciones cerradas). Este también dispondrá de ambas modalidades (individual y grupal) y también podrán participar miembros de centros sociales. Finalizado el Concurso se realizará el ceremonial del Entierro de la Sardina con el espectáculo "Mil Noches y Una". Esta "olorosa" sepultura se celebra próxima al Miércoles de Ceniza (18/2/26). Se dice que simboliza la purificación y entierro definitivo de los vicios para dar la bienvenida a la Cuaresma. Sin embargo, la fiesta no acaba aquí. Es más, casi que empieza. Finalizados todos los rituales, el broche de oro se podrá también en la Plaza de la Catedral de 21:00 horas a 00:00h con la actuación de la orquesta gallega Saudade.

Actividades para todos los públicos y gustos en otro Antroxu que hará historia en la capital del Principado.