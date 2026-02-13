La Policía Nacional detiene en Oviedo a cuatro ladrones reincidentes tras una la oleada de robos en comercios
Entre los arrestados figura un hombre al que se le imputan ocho hechos delictivos y que ha ingresado en prisión con carácter provisional
La Policía Nacional ha logrado frenar el repunte de robos con fuerza en establecimientos comerciales de Oviedo con la detención de cuatro individuos reincidentes, a los que se atribuyen numerosos asaltos cometidos en los últimos meses en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos ha ingresado en prisión por orden judicial.
La investigación, coordinada por la Jefatura Superior de Policía de Asturias, se puso en marcha tras detectarse un incremento de este tipo de delitos, especialmente en la zona de Cerdeño. Los dispositivos preventivos y operativos desplegados han permitido esclarecer un alto porcentaje de los robos denunciados.
Entre los arrestados figura un hombre identificado como presunto autor de siete robos con fuerza en diversos establecimientos comerciales, varios de ellos en Cerdeño. Durante esta misma semana fue detenido otro varón como presunto autor de un robo con fuerza en un bar. Se da la circunstancia de que ya había sido arrestado el pasado mes de enero por hechos similares, lo que refuerza la hipótesis policial sobre su reincidencia.
En el marco del mismo operativo fue localizado además un delincuente habitual, al que se le imputa un robo en un establecimiento y otros siete hechos delictivos cometidos en los últimos meses. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión. La investigación permitió también identificar a un cuarto implicado, al que se atribuyen tres robos en locales cometidos en apenas una semana. Al igual que los anteriores, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
Con estas actuaciones, la Policía da por desarticulada la actividad de los principales responsables de la reciente oleada de robos en comercios de la capital asturiana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
- Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro
- El nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: un hospital veterinario las 24 horas y de alta cualificación