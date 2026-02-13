El Principado destina 400.000 euros a reorganizar los juzgados de Oviedo en el entorno de Llamaquique

El Principado ha dado un paso más hacia el objetivo de conseguir la unificación de todos los servicios judiciales que hay repartidos por Oviedo en el entorno de Llamaquique. La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos invertirá 400.000 euros en una reestructuración de los edificios judiciales de la zona para adaptarlos a la nueva Oficina Judicial derivada de la Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El consejero, Guillermo Peláez, detalló este viernes en la Junta General una reorganización que persigue agrupar servicios ahora dispersos y racionalizar los espacios. La intención es implantar zonas de trabajo abiertas que mejoren la distribución y el aprovechamiento de las dependencias, además de modernizar la disposición de los puestos.

Las actuaciones afectarán a tres inmuebles del entorno. En la sede de Llamaquique se concentrarán los servicios de ejecución y de tramitación de las secciones de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo. Allí se acondicionarán espacios para habilitar más puestos de trabajo y nuevos despachos para jueces y letrados.

El antiguo edificio de Telefónica acogerá el servicio común de tramitación de la sección de lo Mercantil, mientras que el Registro Civil se trasladará al Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU). Este movimiento permitirá liberar espacio en el Palacio de Justicia, que pasará a albergar los servicios comunes de ejecución y de tramitación de las secciones de lo Civil y Penal y de la Audiencia Provincial. Además, el Palacio integrará los juzgados que hasta ahora se encuentran en las calles El Rosal y Pedro Masaveu.

El consejero del ramo, Guillermo Peláez, destaca que todos estos cambios no significan que el Gobierno del Principado renuncie a su objetivo de encontrar alternativas para ganar espacio en la zona de Llamaquique. "Esta reorganización no implica que dejemos de buscar alternativas en Llamaquique que permitan ganar metros cuadrados, en tanto no se materialice la Ciudad de la Justicia, en los edificios que ahora ocupa la Universidad", explica.

Segunda fase

Una vez culminada esta primera fase, el Principado prevé una segunda intervención centrada en el Palacio de Justicia para reforzar la sección de Violencia sobre la Mujer. El proyecto contempla la creación de tres nuevas salas: una de vistas propia, otra destinada a la toma de declaración de víctimas en un entorno más amable y una tercera de espera que evite la confrontación visual entre víctima y agresor. "Es un servicio esencial para este gobierno y vamos a llevar a cabo la reforma necesaria para dotarlo de las mejores instalaciones", asegura el consejero.

La reforma se completará, en última instancia, con el traslado de la sección de Vigilancia Penitenciaria, actualmente ubicada en el Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, al Palacio de Justicia, lo que permitirá poner fin a la actual dispersión.