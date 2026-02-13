El Principado insta a la Seguridad Social a derribar la antigua Residencia de Oviedo antes de finales de 2028

Tensa sesión en la comisión de la Junta General del Principado para esclarecer todas las incógnitas alrededor del futuro del viejo HUCA. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quiso poner este viernes luz a las dudas que ofrece la redacción del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) porque todavía no está claro qué pasará con la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga, el edificio más grande del complejo y que está abocado a su demolición. "Estamos manteniendo reuniones técnicas de forma discreta y esperemos tener un acuerdo con la Seguridad Social que posibilitará la redacción de este documento que está pronto a adjudicarse". Los plazos dados esta misma es que la aprobación final del documento será dentro de dos años y, mientras tanto, el Principado espera que el Estado se haga cargo del único edificio que sigue siendo de su propiedad ."Durante la tramitación de desarrollo urbanístico, se debe derribar la Residencia". Las estimaciones que maneja el gobierno de Pedro Sánchez es que la operación cueste entre ocho y diez millones de euros.

Otra de las grandes incógnitas es cómo se ejecutará el derribo de los Hongos. El Principado quería recuperar este singular edificio, pero se constató que su estado de conservación no era el adecuado. Finalmente, se demolerán. Una decisión que conlleva un cambio de planes. Peláez apuesta por realizar una modificación del contrato puesto en marcha el año pasado para ejecutar estos trabajos que costarán como mínimo 387.200 euros más IVA. En total, 468.512 euros. "Esta cantidad es inidiciaria porque hasta ahora solo se ha analizado su estado y no se contemplaba el desamiantado y la renaturalización del espacio como en el resto de la operación. Es por ello que no puedo darle una cifra de cuánto va a ser".

Unas palabras que indignaron al diputado popular José Agustín Cuervas-Mons quien acabó pidiendo al final de la comisión la dimisión de Peláez tras un intercambio de acusaciones en ambas bandas por mentir. Una de sus acusaciones fue a la hora de hablar de los informes encargados por el Principado tras paralizar los derribos de los edificios que demolerán. "Uno de ellos lo recibieron en septiembre y en noviembre me dijo que estaba a la espera de recibirlo. ¿Tardaron dos meses en entregárselos cuando dicen que parte de los daños estructurales de los hongos es por culpa de los daños estructurales ocasionados por culpa del abandono de las instalaciones?".

También le parece indignante que el Principado no tuviese en cuenta la actividad del centro de sangre a la hora de contratar las obras de demolición y no consiguió sacar a Peláez una fecha concreta de cuándo se reanudarán los plazos para lar reanudación de las obras. "Solo es posible compatibilizar los trabajos con la actividad del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias durante tres meses. Una vez que conozcamos la fecha cierta del traslado, un trimestre años se reanudarán las labores. Los gestores ya han firmado el acta de replanteo para acometer las obras de Llanera". La previsión es que hagan la mudanza en octubre y que en el verano vuelva la maquinaria a actuar en el antiguo HUCA.