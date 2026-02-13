El PSOE advierte de la "inminente pérdida" de una subvención de más de un millón de euros para Oviedo
"Estamos, de nuevo, ante un ejemplo gravísimo de dejadez y falta de planificación. El propio concejal reconoce que no hay pliegos aprobados cuando el reloj corre y el plazo expira en apenas unos meses", denunció Jorge García Monsalve
El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, alertó este viernes de la "inminente pérdida" de 1,6 millones de euros concedidos a la capital asturiana en el marco de las ayudas estatales para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de la que la ciudad forma parte desde 2022.
La subvención fue adjudicada oficialmente en junio de 2025 para el desarrollo del proyecto "Oviedo, Origen del Camino". Sin embargo, según denunció el edil socialista, el proyecto sigue sin licitarse. "Tal y como reconoció el propio concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, en la última comisión de Economía, el proyecto financiado con estos 1,6 millones de euros sigue sin licitarse. Es más, ni siquiera están aprobados los pliegos de contratación, un paso imprescindible para poder iniciar cualquier procedimiento administrativo", advirtió.
García Monsalve recordó que el plazo límite para ejecutar y justificar estos fondos expira el 30 de junio de 2026, lo que deja, a su juicio, un margen “extremadamente reducido” para tramitar expedientes, adjudicar contratos, ejecutar las actuaciones previstas y justificar correctamente el gasto ante la administración concedente. El concejal socialista enmarcó esta situación en lo que considera una "pérdida continuada de financiación externa" por parte del actual equipo de gobierno.
"Estamos, de nuevo, ante un ejemplo gravísimo de dejadez y falta de planificación. El propio concejal reconoce que no hay pliegos aprobados cuando el reloj corre y el plazo expira en apenas unos meses. Es prácticamente imposible ejecutar 1,6 millones de euros en ese tiempo si no se ha iniciado ni siquiera la licitación", concluyó Monsalve.
