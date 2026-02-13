Los vecinos de Pumarín estudian organizar patrullas ciudadanas ante la oleada de robos en esta zona de Oviedo
Los asaltos se han multiplicado en bares, negocios y viviendas del entorno, con entradas forzadas "casi a diario" desde hace tiempo: “Esto ya es una locura, no se puede vivir así”, denuncia uno de los afectados
En Pumarín están cansados de ser víctimas de los ladrones. La reciente oleada de robos registrada en comercios, establecimientos hosteleros y domicilios en esta zona de Oviedo ha llevado a los vecinos a plantearse organizar patrullas ciudadanas para vigilar el barrio por las noches y tratar de frenar una situación que consideran ya “insostenible”.
La gota que colmó el vaso fue el robo sufrido en la madrugada del jueves en la sidrería New Albéniz, situada en el barrio, un establecimiento que hasta ahora nunca había sido víctima de un asalto. Su propietario, Chema Trabadelo, asegura que la situación se ha descontrolado: “Todos los días hay uno o dos robos. Estamos hartos”, lamenta.
Según explica, él mismo cerró el local sobre las dos de la madrugada y cuando regresó, alrededor de las diez de la mañana, se encontró con que habían entrado a la fuerza. Los ladrones reventaron la persiana y el cristal de la puerta principal, llevándose 422 euros de cambio, 300 euros correspondientes a dinero de lotería y destrozando la máquina tragaperras, de la que sustrajeron cerca de 1.200 euros. “Llevo aquí tres años y es la primera vez que me pasa”, relata.
El robo en el New Albéniz no es un caso aislado. La noche anterior, según señala Trabadelo, entraron en un comercio regentado por un ciudadano extranjero, “un turco que hay a la vuelta de la esquina”. La semana anterior, los ladrones asaltaron una peluquería situada enfrente, de la que se llevaron tintas, secadores, planchas del pelo y otro material. Además, hace aproximadamente un mes, una cafetería de la calle Turina sufrió dos robos en dos noches consecutivas.
Asaltos en otros barrios
A estos casos se suman también varios robos en viviendas. Según explican vecinos de la zona, la misma noche del asalto a la sidrería se registraron dos robos en pisos de Bermúdez de Castro, además de otro en un domicilio de Llano Ponte.
Los vecinos aseguran que se trata de robos con fuerza y temen que la situación pueda acabar derivando en un episodio más grave. “Tenemos miedo de que si encuentran a alguien se lo lleven por delante”, advierten residentes de la zona, que creen que podría tratarse de los mismos autores actuando de forma continuada.
Ante este panorama, empieza a tomar fuerza la idea de crear patrullas ciudadanas para vigilar el barrio durante la noche. “La situación es insostenible”, insisten los vecinos, que aseguran que problemas similares también se están registrando en otros puntos de Oviedo, como Teatinos.
Chema Trabadelo reclama un aumento de la presencia policial y pide que se prioricen los recursos municipales para garantizar la seguridad. “Entiendo que hay pocos efectivos, pero habrá que dejar de hacer rotondas y poner luces para derivarlo a seguridad”, afirma. Al mismo tiempo, reconoce que tener que plantearse sacar a los propios vecinos a vigilar las calles es una medida extrema. “Esto ya es una locura, no se puede vivir así”, sostiene.
Algunos comerciantes aseguran además que existen imágenes captadas por cámaras de seguridad. En un locutorio de la avenida de Pumarín se registró un robo hace un mes y se obtuvo una grabación, aunque en el caso del New Albéniz, las cámaras instaladas no permitieron identificar claramente a los autores. “En las nuestras no se les ve la cara”, lamenta Trabadelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
- Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro
- El nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: un hospital veterinario las 24 horas y de alta cualificación