Vox exige medidas "urgentes" al Ayuntamiento para frenar la delincuencia en los barrios de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, después de la reciente oleada de robos en el barrio de Pumarín, exigió este viernes al gobierno municipal medidas "urgentes" para frenar la delincuencia en la ciudad. "La Corredoria y San Lázaro viven la misma situación y el PP de Canteli sólo reacciona cuando ya es demasiado tarde para los comerciantes. La inseguridad no aparece de un día para otro. Se instala cuando quienes gobiernan prefieren mirar hacia otro lado", denunció su portavoz, Sonsoles Peralta.

El grupo conservador recuerda que los actos vandálicos "ya no son ni puntuales ni localizados", además, señalan que, bajo el mandato de Alfredo Canteli, "los delitos y la percepción de inseguridad de los vecinos va en aumento en los barrios de Oviedo". Vox reclama un refuerzo permanente de patrullas en Pumarín; un plan integral de seguridad por barrios y no medidas aisladas; coordinación con Delegación del Gobierno para actuar frente a focos de ilegalidad y la comparecencia del concejal responsable para explicar qué está ocurriendo y qué medidas concretas se van a adoptar.

"El PP reacciona tarde y mal. El modelo del Partido Popular es siempre el mismo, negar el problema hasta que la presión vecinal obliga a actuar de forma puntual y reactiva. La policía de barrio en La Corredoria no fue una medida planificada, fue una rectificación forzada. ¿Va a esperar el equipo de gobierno a que Pumarín estalle socialmente para tomar decisiones?", cuestionó Peralta. "La seguridad no puede depender del código postal ni de la presión mediática. Oviedo necesita autoridad, prevención y cumplimiento firme de la ley. Lo que no puede haber es resignación institucional", concluyó.