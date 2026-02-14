IU propone una negociación a tres bandas para que la Seguridad Social defina el futuro de sus terrenos del viejo hospital de Oviedo

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares considera que ha llegado el momento de que el Ayuntamiento, en coordinación con el Principado, abra una negociación directa con la Seguridad Social para definir el futuro de la antigua residencia sanitaria y el centro de rehabilitación de El Cristo como zona dotacional de servicios y residencia vinculada al barrio y a la Universidad. "El Plan Especial ya está en marcha a través de la Consejería de Ordenación del Territorio, lo que demuestra que existe voluntad política y herramientas urbanísticas para ordenar el ámbito con agilidad. Ahora, es imprescindible dar el siguiente paso institucional: una propuesta conjunta que garantice que estos espacios mantengan su carácter público y su destino dotacional".

Llamazares dice que no se trata de esperar ni de dejar abierta la puerta a un cambio de uso que priorice la rentabilidad económica del suelo. "Se trata de actuar con responsabilidad institucional y visión de ciudad y en ese sentido Ayuntamiento y Principado deben hablar con una sola voz ante la Seguridad Social para asegurar que este espacio estratégico responda a necesidades sociales, educativas y vecinales".

A renglón seguido dijo que "no es tiempo de especulación, es tiempo de cooperación institucional para garantizar equipamientos públicos y vivienda vinculada al interés general”. "Desde nuestro grupo emplazamos al equipo de gobierno municipal a asumir esta responsabilidad y a impulsar de manera inmediata una negociación que cierre definitivamente el futuro público y dotacional de El Cristo".