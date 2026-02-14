María Dolores Gil, la maestra que se enamoró de la pintura a pastel y que deja su huella en Oviedo

Su acento es inconfundible. Cuando María Dolores Gil habla traslada a los amantes del arte a Sevilla. Herencia su padre, Segundo Gil Ramírez, son dos de sus señas de identidad: fue profesora de Primaria durante cuarenta años y ambos son maestros pasteleros. «La pintura me viene de herencia», cuenta desde la plaza de Trascorrales. Este sábado fue una de las cuatro artistas que crearon obras de arte en directo durante la primera jornada de puertas abiertas de la octava edición de la Bienal Internacional de Pintura al Pastel, que se celebra hasta el 1 de marzo.

Gil cuenta que de su padre aprendió diferentes técnicas. Entre ellas, óleo y acuarela. Sin embargo, no se sentía a gusto con ellas. No eran su pasión. Además, los caminos de la vida impedían que tuviese mucho tiempo para coger los pinceles. Es madre de cuatro hijos y dedicaba muchas horas a su trabajo. Su vida cambió hace más de treinta años. Acudió a una muestra de pintura al pastel del siglo XVIII y sintió una emoción que nunca olvidará. «Me enamoré perdidamente de esta técnica». Compró una caja de pinturas pastel y un libro con el que aprendió a hacer cada uno de los trazos. «Me siento feliz pintando y cuando trabajaba salía con un bloc al recreo", relata Gil durante una pausa de las labores de elaboración de una obra de arte consistente en una olla sobre una mesa en la que también había diferentes frutas, hortalizas y un paño de color blanco. «Me gustan mucho las texturas como el barro, el cobre o el bronce. También, me encantan las telas como la seda y el hilo».

Este sábado hizo arte bajo la supervisión de los primeros visitantes de la bienal de Trascorrales. Otras veces crea sola en el estudio que tiene en el municipio sevillano de Gerena. Se encuentra en medio de dos calles y la luz del sol entra por cada esquina.

Muy cerca de Gil se encontraba la mexicana Fabiola García. «Esta es la primera vez que vengo a Oviedo y estoy en la bienal». Fue su profesora, Edith Ruiz, quien le animó a participar en esta cita después de que hayan puesto en marcha una colección sobre los diferentes rostros de su país. «Queremos dar a conocer la cultura , la vestimenta, la lengua y las costumbres de mi país», relató después de viajar hasta el estado de Michoacán y contarle a un hombre en qué proyecto estaba metida. Él aceptó participar. La sacó una foto que este sábado observaba con detenimiento para dibujar cada una de las líneas de expresión y su larga barba. Hoy, la bienal se puede visitar desde las 11.00 hasta las 14.00 horas.