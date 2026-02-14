María López-Fanjul anuncia "grandes sorpresas" para el Bellas Artes

Con el aforo de la sala completo y la gente asomada a los miradores que dan ella comenzó ayer la conferencia de María López-Fanjul en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Debería haber sido Gabriele Finaldi, el director de la National Gallery de Londres, quien tomara la palabra a eso de las siete de la tarde, pero la nueva directora del Museo se vio en la tesitura de sustituirlo, casi sobre la marcha. Unas horas antes Finaldi había avisado de que el mal tiempo impedía el aterrizaje de su avión en Asturias, de modo que no podría llegar a Oviedo para inaugurar el ciclo de conferencias "Asturias global" con el que la nueva directora del Museo estrenaba su programación.

Con todo, la gente que había llegado esperando a Finaldi se quedó, atenta a la charla de López-Fanjul, la escucharon interesados y se fueron satisfechos. Ella habló de su trayectoria en los museos estatales de Berlín y de sus retos y logros como jefa de Conservación, investigación y desarrollo de audiencias en el Boden-Museum, en la Isla de los Museos de Berlín, cargo que ocupaba antes de incorporarse al Museo asturiano. Al acabar invitó al público a conversar.

Ahí fue cuando hizo, a instancias de sus interlocutores, algunas revelaciones sobre sus planes para el Museo, nada muy concreto, más bien pistas que va dejando desde su incorporación. "Tenemos grandes sorpresas para relativamente dentro de poco", anunció. Respondía a una pregunta sobre la posibilidad de abrir una cafetería o una tienda en el Museo –algo previsto en la segunda fase de la ampliación del complejo, ya en marcha–, pero parecía dar a entender que habría novedades en otras áreas.

Habló de "proyectos para integrar la opinión y la colaboración ciudadana en el Museo" y de reuniones –que ya han empezado– con otros museos, instituciones, académicos, galeristas y también artistas. Aunque en la presentación de la nueva programación del Bellas Artes, a principios de este mes, solo se anunció una gran exposición, "Intercambios", a partir del 4 de junio, comisariada por Laura Baños, ayudante de Conservación del Museo, con los fondos antiguos y contemporáneos de la colección "dialogando", ayer habló también de exposiciones temporales.

"Intercambios", indicó, es la actividad más importante de las programadas para este año 2026, por encima del ciclo de conferencias. No especificó fechas pero aseguró que, además, "aquí tendremos exposiciones temporales y dejaremos obras para la colección cuando el proyecto nos convenza".

María López-Fanjul se refirió a la gratuidad del Museo, hecho que ella valora muy positivamente, y dejó constancia de que ni los grandes números de visitantes ni las exposiciones "blockbuster" están en su punto de mira. Reflexionando sobre el colapso de visitantes en algunos de los grandes museos del mundo, dejó una pregunta en el aire: "¿Por qué cogemos un avión para ver obras en exposiciones temporales que no vamos a ver en las exposiciones permanentes?".

De lo que puede llegar a ser su gestión en el Bellas Artes en el futuro habla su trabajo en el Boden-Museum en el pasado, del que dio detallada cuenta, y, ante la urgencia de algunos de los asistentes por concretar, solo hizo una petición: "Denme tiempo".