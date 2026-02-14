Mario Arias se marca como objetivo abrir el PP de Oviedo "a la sociedad"

La cuenta atrás para la celebración del congreso que nombre a Mario Arias como presidente del PP de Oviedo ha comenzado. El sábado tendrá lugar en el Auditorio el encuentro con la militancia en el que se le nombrará lider sustituyendo al exalcalde Agustín Iglesias Caunedo y se espera la asistencia del secretario general de la formación a nivel nacional, Miguel Tellado. Mientras tanto, el primer teniente de alcalde continúa manteniendo diferentes encuentros con los afiliados para presentarles su proyecto bajo el lema "Unidos decidimos nuestro futuro".

Este viernes mantuvo un encuentro con los nuevos inscritos. Durante la reunión les trasladó varios mensajes como que "quiere abrir el partido a la sociedad" e "incrementar la participación de los afiliados en el proyecto". También pretende crear un nuevo grupo de ideas y apuesta por convertir el partido en una escuela de líderes con afiliados y cargos públicos bien preparados, con valores, conocimiento y vocación de servicio público.

Arias no estuvo solo en el encuentro. Estaba arropado del que será su secretario general, Gerardo Antuña, y de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz.