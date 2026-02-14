De la patrulla de la Policía Local de Oviedo al kimono

El interés por la práctica de las artes marciales y la decisión de enfrentarse a las oposiciones de la Policía Local llegaron a la vez a la vida del ovetense Ricardo Ortega. Desde entonces, lleva tres décadas dedicando su vida a ambas y en el último Campeonato de España de Defensa Personal Policial y de Bastón Policial Extensible, celebrado en Madrid, se llevó, por primera vez desde que compite, el galardón absoluto. «La formación en artes marciales es fundamental para el trabajo de cualquier profesional en la calle. Cada vez hay más conflictos, la gente es más violenta y hay menos respeto», lamenta.

El agente combina una amplia trayectoria en las artes marciales con una dilatada carrera en la Policía Local. Inició su formación deportiva a los 18 años con el aikido en Langreo, disciplina que posteriormente compaginó con el kárate, alcanzando en ambas el cinturón marrón, antes de especializarse en krav magá, modalidad que comenzó a entrenar en Oviedo y que despertó su interés por la competición. En el ámbito profesional, ingresó con 19 años en la Policía Local, donde desarrolló primero una etapa de diez años en Noreña y posteriormente otros 23 en Mieres, hasta que el pasado mes de julio llegó a su ciudad natal, Oviedo.

Empezó a competir en 2017 y en la última edición logró, por primera vez, el título de campeón de España absoluto. En su palmarés figuran los campeonatos de España de Defensa Personal Policial conseguidos en 2020 y 2023, además de una medalla de plata en Sambo Defensa Personal y sendas medallas de oro en las modalidades de Bastón Policial y Situaciones Policiales. «La progresión fue lenta, tuve que parar por varias operaciones, pero, poco a poco, mejoramos los resultados», explicó.

La competencia en la última edición fue feroz, con una participación que osciló entre los 250 y 300 deportistas procedentes de distintos puntos del país. Como principal novedad, el campeonato contó con la presencia del equipo de competición de Defensa Personal Policial de la Guardia Civil, campeón de España en su competición interna, que cayeron derrotados contra Ricardo en la final. Para el ovetense, también fueron un_«hueso duro de roer» los rivales de los diferentes cuerpos policiales de Extremadura.

Asturias, pese a ser una comunidad de menor tamaño en términos de población y número de practicantes, firmó una actuación destacada en el campeonato. La delegación asturiana acudió con únicamente cinco competidores y todos ellos lograron medalla en sus respectivas categorías.

«Para mí es un orgullo representar a Asturias y también al colectivo de la Policía Local, ahora en Oviedo. Quiero agradecer especialmente el apoyo de la jefatura y de mis compañeros, porque desde que llegué a mediados de julio me dieron todas las facilidades para entrenar, adaptar turnos y preparar el Campeonato._Ojalá podamos repetir triunfo el año que viene», concluyó Ortega, muy contento.