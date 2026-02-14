Sorpresa en Oviedo con la Falete de La casa de los gemelos y el cupón de la ONCE: "Millonaria en Asturias"

Sorrpesa en Oviedo con uno de los rostros más populares de La casa de los gemelos. Asunción Marto (su nombre real) ya arrastraba notoriedad previa por su sonada actuación en Got Talent España, donde realizó un número de humor, hip hop y artes marciales improvisadas con un palo de escoba, ante la incredulidad del jurado. Risto Mejide abandonó el teatro durante su número, mientras que Paula Echevarría y Tamara Falcó ofrecieron un apoyo más conciliador.

El perfil en TikTok de La Falete, donde acumula cientos de miles de seguidores, ha sido clave en su escalada a la popularidad. Con un estilo exagerado, su contenido cimentó la base de fans que ahora sigue con atención cada paso que da en el universo creado por Zona Gemelos. La celebridad ha compaginado su actividad en redes sociales con bolos nocturnos que han elevado más su visibilidad.

La Falete está casada es madre de dos hijos y tiene 48 años. Sobre su nombre, ella misma ha explicado que se rebautizó así debido al grandísimo parecido físico que, a su parecer, tiene con Falete. El cantante de flamenco que, al igual que a ella, le corre el talento por las venas.

Ahora, ha sorprendido en su visita Oviedo y lo ha hecho de la mano de Miguel Misha es de los rostros más conocidos del universo tiktoker español. Al joven influencer le caracterizan la fama y las constantes polémicas a partes iguales. Una de las más sonadas pilló a Asturias de por medio. En uno de sus directos Misha explicaba cuáles iban a ser sus próximos bolos por distintas discotecas y salas en ciudades españolas. En un momento en el que mencionaba aquellos sitios a los que no iba a acudir, las redes comenzaron a arder. "Rechacé ir a las Islas Canarias porque hay una hora menos, todavía no sé cómo funcionan ni por qué hay una hora menos y me raya, entonces no voy, paso", comenzó. "También he rechazado Ceuta y Melilla porque esas son las ciudades apartadas y olvidadas de España, así que a esos sitios…Ceuta, Melilla, Asturias y Canarias no voy a ir". Una vez configurada la lista de "olvidados", sentencia: "Así que la gente que sea de esos sitios tiene que moverse para verme porque no voy a ir, ¿vale?

Pues el famoso tiktoker ha vuelto a Asturias y lo ha hecho a Oviedo con el grito "puxa Asturias". En su vídeo siguiendo a La Falete, se les ha visto pasear por las calles de la capital de la región y parar por el mercadillo del Fontán, donde, a continuación ha comprado un 'rasca' de la ONCE. "A ver si vas a ser millonaria en Asturias", se oye en el vídeo.