¿Se puede subir a las redes sociales una imagen de Mafalda? Un partido político de Oviedo duda de su legalidad
"No consta que haya autorización", dice el PSOE sobre el personaje más famoso de "Quino", que tiene estatua propia en la capital asturiana
Una composición de fotos protagonizadas por Mafalda para anunciar la fiesta infantil de Carnaval ha desatado la polémica. La imagen fue publicada en las redes sociales del Servicio de Empleo del Ayuntamiento con el título el "juicio del año". "La juez Mafalda amenaza con encarcelar la risa descontrolada. Promete mantener la seriedad... pero los chistes de disfraces la tienen al borde de soltar una carcajada". Una imagen que el grupo municipal del PSOE duda de su legalidad. El concejal socialista Jorge García Monsalve explica que la obra más famosa de "Quino" está protegida por la normativa nacional e internacional en materia de propiedad intelectual. "La legislación vigente establece que corresponde en exclusiva a los titulares de los derechos autorizar la reproducción, distribución y comunicación pública de sus obras, incluyendo su difusión en entornos digitales y redes sociales y no consta que haya autorización expresa".
Es por ello que García Monsalve sque la eventual utilización de una obra protegida sin la correspondiente licencia puede generar responsabilidad jurídica, incluida la obligación de cesar en el uso, retirar el contenido y, en su caso, indemnizar los daños y perjuicios que pudieran haberse causado. “No nos consta que el equipo de gobierno haya contactado o haya alcanzado algún acuerdo de exploptación con los titulares de la licencia de Mafalda para España y Portugal. De ahí nuestra inquietud”, expone García Monsalve. “Las instituciones deben ser las primeras en garantizar el respeto a la creación cultural y artística, por eso preguntaremos en comisión si el Ayuntamiento dispone de la autorización previa de los titulares de los derechos de explotación para la reproducción y comunicación pública de la imagen en una red institucional y si el equipo de gobierno es consciente de las posibles responsabilidades legales derivadas de un uso no autorizado”, ha concluido el concejal socialista.
El grupo municipal Socialista solicita al equipo de gobierno máxima transparencia sobre este asunto y, en su caso, la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad vigente.
