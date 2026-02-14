Susto en una céntrica plaza de Oviedo tras la caída de cascotes desde una quinta planta

Susto en la plaza de América tras la caída de varios cascotes de la torre de la parroquia del Corazón de María. En principio, cayeron varias piezas de la repisa de la ventana de la quinta planta afectando a la parte exterior del cuarto piso. Los hechos ocurrieron pasadas las 18.30 horas y, por fortuna, no hubo que lamentar heridos. Los agentes de la Policía Local fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. Vallaron la zona para garantizar la seguridad de los viandantes y los conductores ante el temor de la caída de más piedras a la vía pública.

La intervención de los Bomberos en la torre de la parroquia del Corazón de María. / LNE

Los Bomberos llegaron minutos más tarde. Las sirenas de los diferentes vehículos por la calle General Zuvillaga pusieron en alerta a los ovetenses. Alarmados siguieron con expectación la actuación de los efectivos que obligó a cortar dos carriles de la plaza de América. En uno de ellos, aparcaron los diferentes vehículos de emergencias y el otro, se estableció como punto provisional para el paso de los peatones al no poder pasar por la acera ni por el paso de peatones que da a Alfredo Martínez. También se restringió el paso de los vehículos en esta última vía durante la actuación de los efectivos.

Los bomberos accedieron a la torre gracias a la autoescala. Desde allí, revisaron toda la estructura para evitar más caídas de cascotes. Las intervenciones de los Bomberos se suceden durante los úlitmos días por culpa de los temporales "Nils" y "Oriana" que provocaron fuertes vendales y lluvias.