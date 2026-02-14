Las tiendas de Oviedo reparten obras de arte: así se puede conseguir una de las 5.000 láminas que se entregran por San Valentín
El Consistorio ovetense, a través de la campaña "Por amor al arte", pretende acompañar al comercio de proximidad con iniciativas creativas que inviten a los ciudadanos a comprar en la ciudad
La concejala de Economía, Leticia González, visitó el viernes la carnicería Padre Aller y el herbolario Llunaverde, ambos adheridos a la campaña de San Valentín «Por amor al arte», una iniciativa del Ayuntamiento para apoyar las compras en el comercio local y reforzar el vínculo entre cultura y vida de barrio.
En total, doscientas tiendas participan en esta idea, que incluye el reparto de 5.000 láminas artísticas realizadas por creadoras localesy que difunden mensajes de respeto, tolerancia y celebración de los distintos tipos de amor. Este proyecto fue comisariado por el equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.
La idea se enmarca en el Plan Integral de Comercio del Ayuntamiento y busca dinamizar el tejido comercial de la ciudad: «El comercio de proximidad sostiene vida y empleo en nuestras calles, y desde el Consistorio seguiremos acompañándolos con campañas útiles y creativas que inviten a comprar en Oviedo», subrayó González.
