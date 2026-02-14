Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tiendas de Oviedo reparten obras de arte: así se puede conseguir una de las 5.000 láminas que se entregran por San Valentín

El Consistorio ovetense, a través de la campaña "Por amor al arte", pretende acompañar al comercio de proximidad con iniciativas creativas que inviten a los ciudadanos a comprar en la ciudad

Leticia González y Desiré Valdés.

Leticia González y Desiré Valdés. / LNE

Rosalía Agudín

La concejala de Economía, Leticia González, visitó el viernes la carnicería Padre Aller y el herbolario Llunaverde, ambos adheridos a la campaña de San Valentín «Por amor al arte», una iniciativa del Ayuntamiento para apoyar las compras en el comercio local y reforzar el vínculo entre cultura y vida de barrio.

En total, doscientas tiendas participan en esta idea, que incluye el reparto de 5.000 láminas artísticas realizadas por creadoras localesy que difunden mensajes de respeto, tolerancia y celebración de los distintos tipos de amor. Este proyecto fue comisariado por el equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

 La idea se enmarca en el Plan Integral de Comercio del Ayuntamiento y busca dinamizar el tejido comercial de la ciudad: «El comercio de proximidad sostiene vida y empleo en nuestras calles, y desde el Consistorio seguiremos acompañándolos con campañas útiles y creativas que inviten a comprar en Oviedo», subrayó González.

Las tiendas de Oviedo reparten obras de arte: así se puede conseguir una de las 5.000 láminas que se entregran por San Valentín

Una bienal de pintura para enseñar que el «arte no es ajeno a la vida»

Ciudad Naranco tendrá una pista deportiva infantil en el parque del Papa

¿Qué ha pasado con el carnaval de Oviedo?: Fecha y hora del desfile en la ciudad con novedades

El mal tiempo obliga a reprogramar la conferencia del director de la National Gallery en el Bellas Artes

Los vecinos de Pumarín estudian organizar patrullas ciudadanas ante la oleada de robos en esta zona de Oviedo

El Principado insta a la Seguridad Social a derribar la antigua Residencia de Oviedo antes de finales de 2028

