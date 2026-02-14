Tudela Veguín vuelve a latir por Tino Casal: música, memoria y emoción en el homenaje al “David Bowie español”

Amigos de Tino Casal y vecinos de Tudela Veguín se reunieron este sábado para rendir homenaje al artista que llegó a ser conocido como el David Bowie español, un ritual que se repite desde hace más de una década en el pueblo natal del cantante fallecido.

La jornada arrancó con una concentración ante la casa natal del autor de “Eloise”, en la carretera general, y continuó en comitiva hasta el cementerio, con parada ante el mural que recuerda su figura. Allí, su amigo de la infancia Ramón Palicio lamentó la falta de apoyo para restaurar la obra, que acusa ya el paso de más de siete años.

El homenaje a Tino Casal en Tudela Veguín / Juan Plaza

Ante el panteón familiar hubo palabras de recuerdo y un agradecimiento especial a Tino Fernández Barro, de 100 años, primer mánager y productor del artista en "Los Zafiros Negros". Después, más de un centenar de personas se reunieron en el parque para asistir al concierto del grupo "Claqué Asturias", que interpretó temas como “Asturias”, “Santa Inquisición”, “Embrujada” o “Eloise”.

El homenaje se cerró con una comida de confraternización en Santianes, a la que acudieron seguidores llegados de A Coruña, León, Madrid y distintos puntos de Asturias. Entre ellos estaban su biógrafo, Gerardo Quintana, y José Carlos Silvaz, uno de sus grandes amigos, a quien conoció en León durante la convalecencia que lo apartó de la música por una necrosis de cadera.