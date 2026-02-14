Vox pide la instalación de cronómetros de cuenta atrás en todos los semáforos con fotorrojo de Oviedo: "Se producen frenazos bruscos"
La formación argumenta que este dispositivo evita tomar decisiones arriesgadas, además de favorecer la transparencia en el uso de los dispositivos y reducir la desconfianza de los conductores
La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, quiere que el Ayuntamiento instale cronómetros de cuenta atrás en todos los semáforos que disponen de sistema de contro fotorrojo replicando el modelo puesto en marcha hace un lustro en la plaza de Castilla. La formación subraya, a través de una nota de prensa, que esta medida contribuiría a reforzar la seguridad vial, reducir situaciones de riesgo derivadas de frenazos o decisiones precipitadas y garantizar la transparencia en el uso de estos dispositivos, alejando cualquier sospecha de afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento. “Sistemáticamente, se nos dice que estos dispositivos se instalan por seguridad y no para recaudar, pero luego no se facilita una información clara al conductor sobre cuándo va a cambiar la fase del semáforo", señaló.
“Cuando un conductor no sabe si el semáforo va a ponerse en rojo en cuestión de segundos, se producen frenazos bruscos y decisiones precipitadas que pueden aumentar el riesgo de accidentes y la desconfianza en estos sistemas”, añadió Peralta. Desde VOX reclaman que “si en Plaza Castilla ya se ha demostrado que el cronómetro de cuenta atrás es una herramienta útil, viable técnicamente y coherente con el discurso de transparencia, no tiene sentido que no se extienda al resto de cruces con foto rojo".
“Pedimos igualdad de trato para todos los conductores y que el Ayuntamiento acredite con hechos, y no solo con palabras, que su prioridad es la seguridad vial y no la recaudación”, concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
- El nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: un hospital veterinario las 24 horas y de alta cualificación
- Oviedo aprueba convocar 82 plazas de funcionario en 2026: Estos son los perfiles que busca el Ayuntamiento
- Los efectos del fuerte vendaval en Oviedo: una mujer herida, cerrada la entrada a la estación de tren, placas volando, vecinos sin luz y caída de una galería en pleno casco histórico