Vox pide la instalación de cronómetros de cuenta atrás en todos los semáforos con fotorrojo de Oviedo: "Se producen frenazos bruscos"

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, quiere que el Ayuntamiento instale cronómetros de cuenta atrás en todos los semáforos que disponen de sistema de contro fotorrojo replicando el modelo puesto en marcha hace un lustro en la plaza de Castilla. La formación subraya, a través de una nota de prensa, que esta medida contribuiría a reforzar la seguridad vial, reducir situaciones de riesgo derivadas de frenazos o decisiones precipitadas y garantizar la transparencia en el uso de estos dispositivos, alejando cualquier sospecha de afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento. “Sistemáticamente, se nos dice que estos dispositivos se instalan por seguridad y no para recaudar, pero luego no se facilita una información clara al conductor sobre cuándo va a cambiar la fase del semáforo", señaló.

“Cuando un conductor no sabe si el semáforo va a ponerse en rojo en cuestión de segundos, se producen frenazos bruscos y decisiones precipitadas que pueden aumentar el riesgo de accidentes y la desconfianza en estos sistemas”, añadió Peralta. Desde VOX reclaman que “si en Plaza Castilla ya se ha demostrado que el cronómetro de cuenta atrás es una herramienta útil, viable técnicamente y coherente con el discurso de transparencia, no tiene sentido que no se extienda al resto de cruces con foto rojo".

“Pedimos igualdad de trato para todos los conductores y que el Ayuntamiento acredite con hechos, y no solo con palabras, que su prioridad es la seguridad vial y no la recaudación”, concluyó.