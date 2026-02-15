Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: "A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli"

En el despacho de Alfredo Canteli (Prado, Teverga, 79 años) preside el escritorio una foto de sus nietos. Por la vidriera se cuela el poco sol que ha visto la ciudad esta semana y las campanadas del mediodía lo invaden todo sin previo aviso. A un costado, una mesa de trabajo de seis plazas sustituye a los sofás oscuros de siempre. "Aquí saco planos y veo mejor las cosas, la otra mesa ni la uso", dice un hombre entusiasmado con Oviedo que no disimula cuánto le divierte ser alcalde y que se entusiasma cuando dibuja en el aire sus cientos de ideas para la capital asturiana. Cumplirá 80 años en agosto y esta decidido a presentarse a las elecciones en 2027.

Está cerca del séptimo aniversario como alcalde, ¿cómo se encuentra de ánimo?

Con fuerza y con ganas de seguir trabajando por mi ciudad. Yo me ilusiono siempre con lo que hago. Lo hice en Banesto, en el Centro Asturiano y ahora le toca al Ayuntamiento. Me encuentro bien, con fuerza y con ganas de seguir.

Entonces, ¿en 2027 se presentará a las elecciones?

Claro, y lo haré con la misma ilusión que un principiante en la política. Me encuentro con fuerza y con ganas de seguir trabajando por mi ciudad. Vine por un acto de responsabilidad en 2019, porque alguien tenía que dar el paso. Me ilusiona seguir trabajando con un equipo de concejales entregado, y seguir en la misma línea: renovando instalaciones, haciendo cosas nuevas y trayendo gente a Oviedo, porque consumo significa empleo y empleo significa desarrollo.

"Sensatez para Oviedo" fue su eslogan en 2023, ¿sigue vigente?

Refleja perfectamente quién soy. Nunca he hecho locuras, nunca tuve altibajos y siempre he sido seguro en mis decisiones. Las pienso mucho. Cuando llego al Ayuntamiento con algún tema, a lo mejor llevo desde las cinco de la mañana en casa madurándolo.

En agosto cumple 80 años, algún achaque tendrá.

Hombre, a veces me levanto y me duele un brazo o la cabeza, pero como a cualquiera. A los de 30 y a los de 40 también les duele el cuerpo. Yo me cuido mucho: soy de comer en casa, bebo muy poco alcohol, soy muy ordenado, lo siento por quien no lo sea.

¿En casa le animan?

Preferirían que no me presentara pero me apoyan. Llevo con mi mujer desde que éramos críos y eso ayuda, no quiso que me metiera en esto en 2019, pero cuando Pablo Casado me lo pidió en el Reconquista ella me animó, que cómo iba a decir que no. Está siempre ahí, lo controla todo. A veces estoy ya bajando por la escalera y me manda cambiar una corbata que no pega con la ropa.

¿Qué es lo mejor de ser alcalde?

Dicen que no hay nada como ser alcalde de tu pueblo, en este caso de mi ciudad. Siento que estoy dedicando mi vida por entero a esto, a esta ciudad que quiero tanto.

¿Y lo peor?

Cuando las cosas no salen, cuando hay que luchar. Pero lo peor es la oposición, que no entiende su papel y se dedica a negarse a todo por sistema. Nunca lo voy a entender. Cosas que el PSOE apoyaba cuando gobernaba con el tripartito ahora se convierten en malas porque las proponemos nosotros.

¿Por ejemplo?

La Ronda Norte. Ahora la odian. Espero que algún día gobierne el PP en España porque seguiremos luchando por la Ronda Norte, es muy necesaria para una ciudad moderna donde uno se pueda mover con agilidad.

¿Qué le falta por hacer en Oviedo?

Muchas cosas, pero un empeño personal mío es la plaza de toros, renovarla. Espero que pronto podamos tener el proyecto.

¿Algo más?

Sí, ese gran centro cultural que estamos preparando para el Palacio de los Niños. Será una inversión muy importante, pero necesaria para que Oviedo sea una referencia cultural en Europa.

Oviedo opta a Capital Cultural Europea y usted tendrá que defender la candidatura ante un tribunal.

Eso me dicen, estaré nervioso, como siempre que uno enfrente un tribunal.

¿Está preparando el "examen"?

Todavía no, pero algo hay ya. Hay que ir con seguridad de que lo podemos conseguir y de que Asturias, en este caso Oviedo, lo merece. Sería una gran noticia para todos. Estamos rompiendo moldes, hemos ido por todos los ayuntamientos buscando que esa candidatura fuese un proyecto de toda Asturias. Lo estamos consiguiendo, el apoyo es total. El equipo de trabajo pilotado por Rodolfo Sánchez está haciendo una gran labor y tengo mucha esperanza de que al final esto se confirme y sea un éxito.

¿Hay algo de Oviedo que no le guste?

Muy pocas cosas. Somos una ciudad entrañable, está llegando mucha gente de fuera a vivir. Es limpia, es segura, está cerca de la playa, muy cerca de la montaña, con este Naranco al que un poco más de vida le tenemos que dar.

Pero Oviedo tiene agujeros negros, como la parcela del viejo hospital.

Son doce años desde que se inauguró el hospital, muchos años para que no se haya hecho nada. Se gastó un dineral en seguridad, y yo me pregunto qué seguridad es esa cuando arrancaron hasta las ventanas. Es una dejadez total por parte del Principado de Asturias. Cuando llegué en 2019 nos encontramos con un proyecto de plan especial que no era lo que queríamos. Estábamos en coalición con Ciudadanos y junto a Nacho Cuesta decidimos que había que sacar del plan la plaza de toros. Pero luego resultó que ni se había hablado con la Tesorería (de la Seguridad Social, dueña de parte de los edificios), ni la Policía quería mover de allí el cuartel… Se paró todo y ya íbamos tarde. En 2024 se decidió iniciar los derribos edificios. Empiezan a trabajar y de repente se para todo sin saber hasta cuándo. Está todo parado y ahora hablamos de un plan especial que no estará hasta 2028.

¿Y qué puede hacer ahí como alcalde?

Muy poco. Nos queda presionar, lo hacemos permanentemente, pero está todo parado otra vez. Si pensamos en 2028 con el plan especial, ¿cuándo veremos allí las universidades?, ¿cuándo liberará la Universidad espacio en Llamaquique para los Juzgados? Todo se va a retrasar.

El Rector habla de 2031.

Al paso que vamos, yo lo firmo. Es una vergüenza, de verdad.

Con el Rector no termina de entenderse, ¿le sigue doliendo que se llevase a Mieres la Escuela de Minas?

Fue una agresión a Oviedo tremenda. En el edificio quieren hacer despachos. Vengo de la banca, en mi época todo el mundo tenía un despacho. Ahora vas a una oficina y lo tiene, si acaso, el director. No estamos en tiempos despachos y sí del trabajo. Yo sugería llevar los Juzgados a Minas, pero respeto que el Rector no quiera esa idea. ¿Por qué no lleva la Facultad de Ciencias y libera Ciencias para los Juzgados? Largo me lo fían si hay que esperar a 2031.

¿Tiene usted otra solución?

Mire, aquí hay una persona clave en toda esta historia y se llama Adrián Barbón, que es el que financia los caprichos del señor rector y que tiene que coger el toro por los cuernos y decir: "Esto se va a hacer así y asá, y si no, no lo pago". Hay que resolver el problema de los Juzgados de una vez por todas. Es una necesidad perentoria y la Universidad, teniendo el comodín de Minas, puede ayudar, pero no veo buena voluntad.

Muy cerca del Cristo y de Llamaquique se va instalar una Universidad privada, la Alfonso X, en el edificio de Calatrava.

Va a dar mucha vida a esa zona. Ya están trabajando, es impresionante el ritmo que llevan. Van a ser tres mil y pico alumnos en el medio plazo, eso va a significar riqueza para el barrio. Y no es solo la Universidad porque irán llegando empresas al Calatrava; confío en que en 2026 aquello esté lleno.

Pero hay críticas por dar cabida a una Universidad privada.

La competencia siempre es buena. Es como el que tiene el mejor restaurante y al lado le ponen otro. El que viene tiene que ser bueno también, pero te obliga a mejorar a ti.

¿Es una amenaza la Alfonso X para la Universidad de Oviedo?

Solo es una amenaza si la pública no hace bien las cosas. Pero si la pública lo hace bien, no tiene por qué. Es una alternativa, hay gente que prefiere la privada. Muchos son hijos de los que ahora dicen que no quieren la privada. No es una amenaza para nadie, es más riqueza cultural para Oviedo, más posibilidades de que la gente estudie, de que vengan extranjeros, de que tengamos algo que no teníamos antes. Es un complemento extraordinario para la cultura ovetense y asturiana.

Volvamos al asunto electoral, ¿las elecciones de Aragón han dejado un escenario con Vox claramente al alza, ¿teme perder votos por ahí?

Yo no sé de política, se de hacer las cosas bien y los ovetenses eso lo van a entender. A los que estén pensando en votar a Vox le diría que miren quién está transformando la ciudad y ese es Alfredo Canteli. El que no le vea está ciego. El votante tiene que pensar en los partidos, sí, pero también en las personas. Si algo tenemos es un proyecto de ciudad.

Su mayoría absoluta fue muy ajustada.

La gente ha de saber cómo cogimos Oviedo, fruto de cuatro años nefastos del tripartito, y la transformación que hemos hecho. Dije que quería la ciudad llena de gente y lo estamos logrando, con visitantes, con obras, con proyectos y lo estamos logrando. Y no es fácil hacerlo. Llevo entregado a Oviedo desde que llegué con diecisiete años. No necesitamos otro tripartito.

¿Cómo es su Oviedo del futuro?

Tiene una plaza de toros renovada, el centro cultural del Palacio de los Niños. Tenemos la pista de atletismo en marcha, que va a ser la mejor de España, y no lo digo yo, lo dice el presidente de la Federación. Será moderna, bonita, como el Palacio de los Deportes, que es una preciosidad, una cocada.

¿Está en riesgo el proyecto de La Vega si las excavaciones desvelan restos arqueológicos vinculados al palacio de Alfonso II, como sugieren algunos colectivos?

El proyecto de La Vega nunca está en riesgo, aunque aparezca algo. Ojalá encuentren restos valiosos, habría que integrarlos y rentabilizarlos, sería un motivo más de visita a Oviedo. Dejemos trabajar a los que saben, me duele oír a los que no saben y hablan de más.

También han aparecido restos en el "martillo" de Santa Ana, donde el Arzobispado prepara su gran centro cultural.

Pues lo mismo. Si hay restos, que los integren, como hizo el Colegio de Abogados, lo importante es que los proyectos sigan adelante.

Hábleme de los barrios

El objetivo es que estén cuidados, que tengan servicios y que se note que el Ayuntamiento está presente en todos. Ventanielles, por ejemplo, está cambiando mucho, hemos arreglado calles, actuado en viviendas y hemos conseguido casi ocho millones de fondos europeos para el barrio. La zona se está revalorizando porque es el gran beneficiado de las nuevas conexiones con la autopista.

¿Y en La Corredoria?

Estamos transformando el mercado fallido en un centro integrado con una gran sala de estudio, biblioteca, tres aulas de cien metros cuadrados… En Ciudad Naranco estamos renovando el centro social, construiremos dentro de poco el de La Florida y en el Calatrava habrá mil metros más otro centro integrado.

En la Florida tiene un asunto caliente con la explanada del que iba a ser recinto ferial

No puedo hablar mucho de eso, pero pronto habrá buenas noticias para darle contenido.

¿Por qué hubo tantas críticas a los desbroces en la zona rural?

Eso ya está resuelto. Hubo un problema con el contrato, nos lo impugnaron y se retrasó todo. Pero ahora ya van como un tiro, se hacen en octubre y en mayo. Tengo dos obsesiones y una son los desbroces.

¿Y la otra?

Las baldosas.

Usted también se habrá mojado el pantalón al pisar una de esas baldosas trampa

¿Y quién no? Las obras se hacen mal o se reparan mal. Es trabajo mal hecho. La baldosa rompe si no la asientan bien. Son dos temas que me obsesionan: el desbroce y las baldosas. Doy varios avisos al día sobre baldosas rotas, pero luego hay que hacer bien el trabajo, dejarlas asentar.

En el centro, están terminando la renovación de la plaza de Longoria Carbajal y llama la atención a ausencia de zonas verdes.

Oviedo tiene millones de metros de zonas verdes y carencia de plazas. Hemos arreglado Longoria y está el proyecto de la Escandalera, rodeada de árboles y con una buena fuente. Y ya que hablo de fuentes, le digo que en el Campo antes no funcionaba ninguna y ahora solo falta solucionar la del caracol. Hemos eliminado la del Parque del Oeste, que era irrecuperable.

¿Qué van a hacer?

Va a quedar una plaza muy importante para Oviedo. Queremos convertir ese espacio en un gran escenario al aire libre, un punto de encuentro para el barrio y para toda la ciudad. Será un lugar preparado para conciertos de la Banda de Música, para actuaciones de folclore, para eventos culturales y también para los jóvenes, con dj’s y actividades modernas. Será una de las mejores plazas de la ciudad.

El PP de Oviedo celebra el sábado su congreso y Mario Arias será presidente, con Gerardo Antuña de número dos. Estará contento, usted quería a Arias al frente, ¿no?

Vamos a dejarlo en que es la fórmula que han decidido ellos y que yo respeto. Lo fundamental es que el partido funcione, que haya coordinación y que trabajemos todos en la misma dirección. Cuando el PP está unido y centrado en gestionar bien, los resultados llegan. Lo demás forma parte de la vida interna del partido. Mario Arias va a ser presidente con mi apoyo, es una persona preparada, que conoce bien Oviedo y Asturias.

No ha podido retener en el concejo la futura ciudad deportiva del Oviedo, ¿cómo ha podido ser?

Me duele mucho que se hayan ido. Había una solución encima de la mesa, pero cuando uno quiere negociar, lo hace antes de tomar la decisión. Eso es lo que más me sorprendió. Nada más llegar, en 2019, firmé un contrato de patrocinio para mejorar el césped del Tartiere, y ese patrocinio hoy es de 550.000 euros al año. El Ayuntamiento ha estado entregado al club.

¿Cómo valora la gestión del Grupo Pachuca al frente del club?

Tengo buena relación con ellos, pero creo que no estuvieron finos en algunos momentos esta temporada. Nadie está contento con lo que pasó, ni con la situación deportiva que hemos vivido ni con la marcha a Siero. El Real Oviedo es muy importante para la ciudad y cuando las cosas no salen, se nota.

¿Por qué se lleva tan bien con IU, lo hace para fastidiar al PSOE?

Me llevo bien con quien quiere cosas buenas para Oviedo. No tiene nada que ver con fastidiar a nadie. Si el consejero de Vivienda viene y me dice que quiere construir 300 pisos en Oviedo o arreglar otros tantas, ¿qué hago, le digo que no porque no es de mi partido? Yo quiero vivienda para Oviedo. Quiero inversiones. Si alguien viene a ofrecer algo bueno para la ciudad, yo me entiendo con él. No miro las siglas. Si Pedro Sánchez hubiese cumplido su promesa de construir 180.000 viviendas no tendríamos este problema ahora.

Oviedo tiene margen para subir la plusvalía municipal, ¿tiene pensado hacerlo?

En absoluto. Son datos recientes. Y si pudiéramos bajarla, la bajaría. Pero cuando inviertes mucho, hay que pagarlo con impuestos, no hay otra forma.

Con la importancia que da usted a la hostelería, ¿qué opina de la inversión del grupo Paraguas de Sandro Silva y Marta Seco en Oviedo?

Es muy buena noticia, detrás de ellos vendrán otros. Recuperan un edificio emblemático en una calle importante y además es gente de Oviedo. La ciudad tiene tirón ahora, viene gente de fuera a vivir, extranjeros que están comprando propiedades aquí.