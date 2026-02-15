Arde una casa de madrugada en la zona rural de Oviedo: los bomberos tardaron casi tres horas en extinguir las llamas y un hombre fue trasladado al HUCA por intoxicación

Miguel González estaba a punto de entrar en la ducha cuando su mujer le alertó que estaba entrando humo en su casa de Santa Marina de Piedramuelle. Ambos tienen un desumificador y, gracias a este aparato, pronto se dieron cuenta de que se estaba produciendo un incendio de gravedad en los alrededores. Los nervios invadieron el cuerpo de ambos porque en esta parte de la localidad viven los padres de él así como otras familias. González salió de la casa y vio que las llamas provenían del edificio número 37. Allí, vive un hombre que estaba a punto de cenar cuando el fuego se inició en un sofá de la planta baja. Consiguió salir por su propio pie de la vivienda, pero fueron el resto de residentes quienes dieron aviso a los bomberos. "Les dijimos que viniesen cuanto antes porque todas las casas están unidas y tienen mucha madera".

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recibieron el aviso a las 00.42horas. De inmediato, se desplazó una dotacion completa con cuatro camiones para garantizar que hubiese el agua suficiente durante toda la intervención y ante el temor de que la actuación fuese más complicada al haber mucha madera en la casa. Además, los camiones no pudieron acceder directamente a la calle porque sus accesos son muy estrechos y conductores tuvieron que estacionar al lado de la casa de comidas La Parada de la Aldea. Después, montaron unas largas mangueras para sofocar las llamas.

Estado en el que quedó el interior de la vivienda. / Rosalía Agudín

Mientras los vecinos esperaban su llegada, tiraron agua al fuego con la ayuda de unos cubos. Fue entonces cuando uno de los hombres resbaló y acabó cayendo al suelo. Requirió que le pusieran varios puntos de sutura en un brazo. Los bomberos se encontraron unas voraces llamas que afectaron una habitación de la planta baja, la escalera y una parte del primer piso. Durante toda la actuación, hubo el temor de que el fuego alcanzase el tejado y, de esta forma, llegase a la vivienda adosada. Sin embargo, los efectivos lograron para el avance de las llamas. "El incendio nos llevó apagarlo más dos horas y media", detalló el subinspector Javier Vallina.

Noticias relacionadas

La intervención de los Bomberos y la Policía Local. / LNE

De igual forma, el único ocupante de la casa fue trasladado en ambulancia hasta el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Había respirado humo y fue sometido a diferentes pruebas. También se desplazaron hasta el lugar los agentes de la Policía Local.