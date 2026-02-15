El director de escena alemán Christof Loy debuta con el género en el teatro Campoamor de Oviedo: "La zarzuela es subversiva"

Christof Loy está más que satisfecho y explica la razón: "He descubierto mi pasión por la zarzuela en el momento perfecto". Ha tenido que acumular décadas de experiencia profesional antes de sentirse preparado para afrontar "el reto" –esa es la palabra que él utiliza– de adentrarse en el género. Mucho decir, teniendo en cuenta que el director alemán, de Essen, está considerado, a sus 63 años, como uno de los mejores del mundo.

Loy no había dirigido zarzuela hasta ahora. En España debuta en el género con "El barberillo de Lavapiés" de Francisco Asenjo Barbieri, el 26 de febrero, en el teatro Campoamor. La producción que trae a Oviedo ya se presentó el pasado otoño en la Ópera de Basilea, en Suiza, y la acogida estuvo por encima de sus expectativas. "Esperaba que fuera un éxito y que el público respondiera bien, pero la reacción fue un exitazo; el género fue tan bien aceptado que ya estamos hablando de que tenemos que programar otra zarzuela en Basilea", anuncia.

Christof Loy llegó a Oviedo bien pertrechado, con la lectura de "La Regenta" de Clarín cumplida y sabiendo que la Vetusta de la novela aún se asoma por los rincones de la ciudad moderna. "Sé que Vetusta y Oviedo es la misma cosa y en mi fantasía había decidido que era esto y aquello, esta es la casa de la regenta, esto...", comenta y, al poco de llegar, cumplió su deseo de subir a lo alto de la torre de la Catedral para contemplar la misma vista que el magistral.

Ahora, en esta nueva aventura zarzuelera, Loy está decidido en difundir el género sin preocuparse de fronteras geográficas ni culturales. "Mi deseo es exportar la zarzuela, pero por delante siento que tengo la misión de explicar a los españoles que no tienen que avergonzarse del género –porque sienten una cierta vergüenza", afirma. "Yo siempre descubro algo universal en los títulos que me interesan. ‘El barberillo de Lavapiés’ es muy universal. Esa historia de amor entre Lamparilla y Paloma es la de una pareja que podrías encontrar en un comedia de Shakespeare", explica, y añade, que "el género de la zarzuela tiene más profundidad de lo que se piensa".

"Es un género tan especial y el contenido es muy subversivo... Se trata de historias que hablan mucho de la libertad, de una utopía social. A veces se piensa que es un género de abuelos y abuelas, incluso de la derecha. Eso es completamente falso e incorrecto", sostiene.

Tal es el compromiso de Christof Loy con el género lírico español que el año pasado fundó la compañía de zarzuela "Los paladines", que tiene su sede en Austria y que está alentada por el Teatro de la Zarzuela en Madrid. En él tiene previsto dirigir Loy el próximo mes de junio "El Gato Montés" de Manuel Penella.

"Estoy muy feliz de tocar ahora el género de la zarzuela y de no haberlo hecho antes. Para mí representa una disciplina total: trata de todo, de encontrar el ritmo de los textos hablados, de ajustar con los cantantes los números que son más ópera y los que son más populares, integrar el baile en toda la acción y la dramaturgia... Es un trabajo en el que tengo que utilizar todo lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida", explica, con más humildad de la que se esperaría de una estrella de la escena de su talla.

En Oviedo, en el XXXIII Festival de Teatro Lírico Español, que organiza la Fundación Municipal de Cultura con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, "El barberillo de Lavapiés" tendrá al asturiano Óliver Díaz en la dirección musical. El reparto, según Christof Loy, es el mismo de Basilea: Carmen Artaza (Paloma), David Oller (Lamparilla), Cristina Toledo (Marquesita del Bierzo), Santiago Sánchez (Don Luis de Haro), Alejandro Baliñas (Don Juan de Peralta), Joselu López (Don Pedro) y Marcelino Echevarría como guitarrista. Los acompañará el Coro Capilla Polifónica "Ciudad de Oviedo" y de la música se encargará la orquesta Oviedo Filarmonía.

Habrá dos representaciones. La del estreno, el día 26 a las 19.30 horas, y una más, el 28 a las 19.00. A la vista de los abonos y la venta de entradas, Christof Loy opina que, al menos en algunos títulos de la temporada, estaría más que justificada la tercera función.