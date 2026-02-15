Mario Arias promete a los jóvenes del PP Oviedo una agenda conjunta de encuentros, un premio a los que destaquen por su compromiso y un espacio de ideas
El candidato a la presidencia del partido enfatizó que el futuro se construye con los jóvenes, quienes deben ser un apoyo fundamental para el alcalde de la ciudad
El candidato a la presidencia del Partido Popular de Oviedo, Mario Arias, continúa con su agenda para la campaña previa al congreso que se celebrará el sábado. En esta ocasión, se reunió con los miembros de Nuevas Generaciones (NNGG), encabezados por su presidente Manuel López Purón. El primer teniente de alcalde destacó que estos afiliados no forman parte de "la cantera del mañana, sino que son parte del liderazgo de hoy". "Quiero un partido donde el talento joven no espere turno, sino que tenga oportunidades reales.” De igual forma, destacó que asume esta nueva etapa "integrando, no excluyendo". "La fortaleza del partido en 2027 empieza hoy con una juventud implicada y protagonista.”
El candidato afirmó que "el futuro de Oviedo construye con los jóvenes y por ello tenéis que ser un apoyo fundamental para el Alcalde". Entre las ideas que presentó está la convocatoria del premio anual “Compromiso Joven” para reconocer a un miembro de la organización que haya destacado por su esfuerzo, liderazgo o iniciativa, política o social. También la creación del espacio generación de ideas, dar más peso a Nuevas Generaciones en la dirección de PP y poner en marcha una agenda conjunta con encuentros periódicos con cargos públicos, visitas institucionales y conferencias para fomentar su participación en actividades políticas.
Por su parte, López Purón destacó la gran importancia que tiene Nuevas Generaciones, no solo en la historia del Partido Popular, sino también en el día a día de la junta local. "Somos la organización juvenil mas importante de la ciudad y a lo largo de estos años, hemos ampliado nuestra organización contando con más jóvenes que se suman al proyecto. Esto, sin duda, es el mejor reflejo de que el trabajo que se hace llega y es útil. Debemos sentirnos muy orgullosos´´.
