Oviedo conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil recaudando dinero para aparatos para los pacientes y un dinamizador para animar la estancia en el HUCA
Sesenta personas acuden a la iniciativa solidaria celebrada en La casona de la montaña y organizada por BankysAstur
Fernando Argüelles, más conocido como BanksyAstur, muestra su lado más solidario en cada iniciativa que pone en marcha. Este domingo organizó una espicha en La Casona de la Montaña, del parque de Invierno, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. Sesenta personas acudieron a esta cita con la que se ayudarán a tres proyectos. Por un lado, el organizador sufragará los costes para la adquisición de un equipo de bioimpedancia para conocer la cantidad de grasa y de músculo que tienen los enfermos con cáncer infantil después de las sesiones de quimioterapia.
Será donado a la Fundación Botón, que hace «terapias de fisioterapia a los pacientes para fortalecer su sistema inmunológico. También financiará el concierto que habrá el domingo en la plaza de la Catedral después de la carrera organizada por la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias Galbán a las doce de la mañana.
Por último, explicó, todo el dinero recaudado en la cita de ayer será donado para la contratación de un profesional que dinamizará la estancia e n el hospital de los pacientes más pequeños. «Cada persona pagará 30 euros de los que 10 serán para la comida y los 20 restantes para su sueldo», comentó durante este acto.
