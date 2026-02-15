Oviedo refuerza la coordinación de las emergencias con un mando único para actuar ante cualquier alerta

Policía Local, Bomberos y Protección Civil ya actúan bajo una misma estrategia cuando la ciudad entra en situación de riesgo. Esa forma de proceder se articula a través del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), el órgano previsto en el Plan de Emergencia Municipal para centralizar la información y dirigir la respuesta ante cualquier incidente relevante.

El Cecopal se activa cuando se produce una situación meteorológica adversa, un accidente o cualquier otra emergencia que requiera coordinación inmediata entre servicios. Bajo la dirección del concejal responsable de Seguridad, José Ramón Prado, que actúa como director del plan, se reúnen los jefes y técnicos de las distintas áreas implicadas para analizar el alcance del incidente, fijar un diagnóstico común y acordar medidas preventivas y operativas. En función de la naturaleza del riesgo, también pueden incorporarse otros servicios municipales, como mantenimiento.

El reciente episodio de fuertes rachas de viento permitió comprobar el funcionamiento del órgano en una situación real. Tras los avisos trasladados por el 112 Asturias, se convocó la reunión de coordinación y el centro permaneció activo durante toda la jornada de alerta establecida la semana pasada, con seguimiento continuo de la evolución de las incidencias. «Se tomaron las medidas oportunas y la comisión se mantuvo vigente durante todo el día», explica el comisario principal de la Policía Local, Javier Lozano.

El responsable del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Alejandro Díaz, subraya que la centralización de la dirección y de la información mejora la toma de decisiones. «Evita duplicidades, contradicciones y retrasos. Además, asegura que todos los servicios trabajen bajo una misma estrategia», afirma. El Cecopal también permite priorizar recursos en función de la evolución de la emergencia y agilizar la comunicación entre mandos.

Por su parte, Protección Civil intervino en distintos puntos de la ciudad durante el temporal para colaborar en la resolución de incidencias, como caídas de árboles que provocaron cortes de tráfico, además de prestar ayuda directa a la ciudadanía y atender llamadas de vecinos que solicitaban información. Su coordinador, José Carlos Posada, sostiene que la coordinación previa que facilita este órgano «facilitó mucho la respuesta».

Para el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, este sistema refuerza la capacidad municipal y mejora los tiempos de actuación, dentro de la apuesta por modernizar los medios materiales y tecnológicos de los servicios de emergencia. «Con este modelo, el Ayuntamiento busca consolidar un sistema de gestión que permita actuar con mayor rapidez y eficacia ante cualquier situación que afecte a la capital asturiana», subraya.