La Policía Local de Oviedo combate la oleada de robos en Pumarín con una patrulla permanente por las noches

El cuerpo municipal también mantiene en el barrio coches camuflados y se coordinará con la Policía Nacional para acabar con los asaltos en comercios, locales hosteleros y domicilios

Félix Vallina

Félix Vallina

Las denuncias de hosteleros, comerciantes y vecinos del barrio de Pumarín han encontrado respuesta por parte del Ayuntamiento. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, ha tomado la decisión de destinar al barrio una patrulla que vigilirá la zona de forma permanente todas las noches para tratar de frenar la oleada de robos que se viene produciendo desde hace tiempo en negocios, bares y algunos domicilios.

El área de Seguridad Ciudadana también destinará a Pumarín coches policiales camuflados y se reunirá cuanto antes con los responsables de la Policía Nacional --que es el cuerpo que se encarga directamente de estos aspectos de la seguridad-- para dar respuesta a los vecinos y conseguir que la vigilancia se refuerce aún más.

Las denuncias de hosteleros y vecinos del barrio de Pumarín han encontrado respuesta por parte del Ayuntamiento. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, ha tomado la decisión de destinar al barrio una patrulla que vigilará la zona de forma permanente todas las noches para tratar de frenar la oleada de robos que se viene produciendo desde hace tiempo en comercios, locales hosteleros y algunos domicilios.

El área de Seguridad Ciudadana también destinará a Pumarín coches policiales camuflados y se reunirá cuanto antes con los responsables de la Policía Nacional --que es el cuerpo que se encarga directamente de estos aspectos de la seguridad-- para dar respuesta a los vecinos y conseguir que la vigilancia se refuerce aún más.

